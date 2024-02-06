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Сегодня, 15:48

Фетисов сообщил о важности развития женского хоккея

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в рамках Международной выставки-форум «Россия» заявил, что развитие женского хоккея является важной задачей.

«В 1979-м году вышел на тренировку на лед где-то в Европе, смотрю — играют хоккеисты с длинными волосами, потом я понял, что играют девчонки, тогда это была экзотика. Бросилась в глаза их неуступчивость. Сегодня этот олимпийский вид достаточно смотрибельный, но его нужно развивать. В Канаде и Америке много девушек-хоккеистов, поэтому с ними сложно бороться», — цитирует Фетисова ТАСС.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/19909417
Вячеслав Фетисов
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