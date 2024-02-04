Замужняя американка совратила двух несовершеннолетних хоккеистов
Жительница штата Миннесота (США) Эллисон Шардин арестована по обвинению в совращении и совершении действий сексуального характера в отношении двух 15-летних хоккеистов, сообщает Star Tribune.
По информации источника, инцидент произошел 14 января, когда 38-летняя женщина вместе со своим мужем и двумя детьми отдыхала в том же отеле, где остановилась юношеская хоккейная команда из Колорадо, прибывшая на соревнования.
Шардин познакомилась с юными игроками в гидромассажной ванне отеля. Позже она отправила одному из них сообщения в социальной сети, заявив, что поссорилась с мужем и попросив разрешения прийти к ним в комнату. В номере женщина легла в постель к двум подросткам, разговаривала на темы секса, а затем начала совершать с ними действия сексуального характера.
На допросе женщина призналась, что у нее был сексуальный контакт с двумя игроками. При этом, по ее словам, она «не собиралась доводить дело до конца».
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