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Сегодня, 19:33

Замужняя американка совратила двух несовершеннолетних хоккеистов

Алина Савинова
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Хоккеист на льду
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жительница штата Миннесота (США) Эллисон Шардин арестована по обвинению в совращении и совершении действий сексуального характера в отношении двух 15-летних хоккеистов, сообщает Star Tribune.

По информации источника, инцидент произошел 14 января, когда 38-летняя женщина вместе со своим мужем и двумя детьми отдыхала в том же отеле, где остановилась юношеская хоккейная команда из Колорадо, прибывшая на соревнования.

Шардин познакомилась с юными игроками в гидромассажной ванне отеля. Позже она отправила одному из них сообщения в социальной сети, заявив, что поссорилась с мужем и попросив разрешения прийти к ним в комнату. В номере женщина легла в постель к двум подросткам, разговаривала на темы секса, а затем начала совершать с ними действия сексуального характера.

На допросе женщина призналась, что у нее был сексуальный контакт с двумя игроками. При этом, по ее словам, она «не собиралась доводить дело до конца».

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3 Сал. Юлаев 59 37 22 79
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 58 35 23 72
6 Трактор 59 33 26 72
7 Лада 60 29 31 71
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9 Амур 59 23 36 58
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11 Адмирал 59 18 41 47
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Западная конференция И В П О
1 СКА 59 40 19 83
2 Локомотив 58 38 20 80
3 Динамо М 58 37 21 79
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 59 32 27 69
6 Северсталь 58 30 28 67
7 ЦСКА 59 30 29 66
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9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 59 19 40 45
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Торпедо – Северсталь
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Барыс – Амур
 2 : 3 ОТ
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Сал. Юлаев – СКА
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ЦСКА – Автомобилист
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