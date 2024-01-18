Дементьев — о допуске сборной Израиля: «Действия ИИХФ кажутся анекдотичными»

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) вернуть сборную Израиля на соревнования, несмотря на недавнее отстранение.

«Чем дальше, тем больше действия ИИХФ кажутся для меня анекдотичными. Такое ощущение, что Международная федерация хоккея пытается выделиться на фоне происходящего всевозможными наказаниями, отстранениями и принятиями решений. Если ИИХФ будет проводить любой турнир в России, то никогда не будет никаких проблем с безопасностью. Так было, так есть и так будет. А то, что подобные ситуации позволяют не забывать о ИИХФ, — это главная вещь в той истории», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. 17 января это решение отменили.