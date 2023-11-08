Плющев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в КХЛ
Российский тренер Владимир Плющев поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Спартак» своей игрой доказывает, что замахнулся на большие задачи в этом сезоне. Если «Спартак» сейчас находится в лидерах, а ЦСКА и СКА отстают от него достаточно сильно — это говорит само за себя», — цитирует Плющева «Газета.Ru».
«Спартак» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда набрала 40 очков за 28 матчей.
9 ноября красно-белые на выезде сыграют против «Нефтехимика». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|2
|Ак Барс
|27
|18
|9
|38
|3
|Лада
|29
|16
|13
|37
|4
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|5
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|6
|Трактор
|28
|16
|12
|34
|7
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|25
|7
|18
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Торпедо
|28
|17
|11
|36
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
|8.11
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|5 : 2
|8.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|6 : 3
|8.11
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|2 : 3 ОТ
|8.11
|19:30
|
Витязь – Торпедо
|1 : 4
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