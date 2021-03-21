Вратарь «Белых медведей» повторил достижение Шестеркина в МХЛ

Вратарь «Белых Медведей» Илья Горбунов отразил все 52 броска «Ирбиса» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Харламова. Челябинская команда победила в игре со счетом 1:0 и повела в серии.

Для голкипера «Белых медведей» этот матч стал четвертым «сухарем» в текущем плей-офф, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее только троим вратарям удавалось провести четыре сухих матча за один плей-офф. В сезоне-2013/2014 это сделал вратарь МХК «Спартак» Игорь Шестеркин, 2017/18 — голкипер «Локо» Илья Коновалов, в сезоне-2018/2019 — Владимир Галкин из «Авто». Отметим, что в трех предыдущих случаях команды доходили до финала Кубка Харламова.

На счету 20-летнего Горбунова 104 матча в МХЛ, в которых он одержал 57 побед. Шатауты вратарь оформлял в 11 матчах, четыре из которых пришлись на текущий плей-офф.