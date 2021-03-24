Мать погибшего Файзутдинова обратилась к игроку, попавшему в ее сына шайбой

Елена Файзутдинова, мать погибшего хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова, обратилась к игроку «Локо» Дмитрию Тювилину. Во время матча плей-офф МХЛ Тювилин бросил шайбу и попал в голову 19-летнему Файзутдинову, который в результате скончался.

«Я бы хотела ему сказать, что я его ни в чем не виню, — цитирует «КП» Файзутдинову. — Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось».

Мать Файзутдинова считает, что сам юный хоккеист не готов к встрече.

«Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать еще лучше и сильнее».

Также Файзутдинова выразила недоумение по поводу доследственной проверки трагедии. По ее словам, проводить ее нет смысла, поскольку это был несчастный случай.