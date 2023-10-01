В Минспорте Подмосковья разберут ситуацию с отменой игры «Капитана» из МХЛ

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что ведомство обсудит с клубом МХЛ «Капитан» состояние арены, чтобы избежать ситуаций с отменой домашних матчей команды.

«Команда сама частная, арена была полностью готова, как и все службы по линии муниципалитета и Московской области, поэтому я не могу сказать, по какой причине матч был отменен. Мы разбирались в том, что касается наших вопросов: технической готовности льда, дворца, скорой помощи. У нас было это все полностью готово. С учетом того, что завтра будет еще один матч, мы проговорим все с хоккейным клубом «Капитан», чтобы подобная ситуация не повторилась», — приводит ТАСС слова Абаренова.

В воскресенье, 1 октября, не состоялась игра Olimpbet МХЛ «Капитан» — «СКА-1946». Как сообщила пресс-служба МХЛ, хозяева не предоставили в лигу акт готовности спортсооружения к матчу. В связи с этим «Капитану» было засчитано техническое поражение.