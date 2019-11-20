В матче лидеров Западной конференции «СКА-1946» победил «Локо»

«СКА-1946» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ победил «Локо» — 4:3. Питерцы с 53 очками возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Локо» (44) — второй.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «МХК Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бородаенко — 5 (Сериков, Лещенко), 7:05 — 0:1. Баснев — 7 (бол., Долишня, Баранов), 17:31 — 1:1. Легалин — 5 (бол., Гиголаев), 33:50 — 1:2. Бедняков — 2 (Кротов, Курилкин), 55:34 — 2:2. Кротов — 4 (Баранов, Курилкин), 62:11 — 3:2.

Вратари: Колупаев (59:58) — Канаев.

Судьи: Пестов, Пронских.

20 ноября. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Борисов — 2, 9:43 — 0:1. Кабуш — 4 (п.в., Танков), 58:35 — 0:2.

Вратари: Федоров (58:24 — 58:35) — В. Бринкман.

Судьи: Майтак, Хартин.

20 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Авто» (Екатеринбург) — «Толпар» (Уфа) — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Голы: Олейников — 3, 8:18 — 0:1. Голощапов — 3 (Пустозеров), 24:30 — 0:2. Мыльников — 2 (Салов), 28:07 — 1:2. Охов — 4 (Фоминцев), 29:05 — 2:2. Тютяев — 1 (Седов, Лоза), 35:18 — 3:2. Голощапов — 4 (Чистяков), 39:03 — 3:3. Салов — 3, 45:38 — 4:3. Тютяев — 2 (Седов, Сулин), 57:25 — 5:3.

Вратари: Романов — Брагинский (59:43).

Судьи: Косарезов, Хуторов.

20 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Семыкин — 6 (Поляков), 28:18 — 1:0. Галиуллин — 4 (Сахокия), 32:05 — 2:0. Березкин — 8 (бол., Николаев, Никулин), 38:39 — 2:1. Гутик — 7 (бол., Денежкин), 45:23 — 2:2. Рыбаков — 1 (Денежкин), 50:13 — 2:3. Цыплаков — 12 (Жук), 50:37 — 3:3. Цыплаков — 13 (Жук, Иванов), 51:44 — 4:3.

Вратари: Д. Николаев — Окоряк (59:30).

Судьи: Ведерников, Глазырин.

20 ноября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«МХК Динамо» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гуслистов — 5 (Ковтун, Кузнецов), 5:49 — 0:1. Егоров — 3 (Лапин, Герцик), 48:32 — 0:2.

Вратари: Жеренко (58:57) — Шостак.

Судьи: Каменщиков, Светилов.

20 ноября. Тверь. СК «Юбилейный».

«Крылья Советов» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Порошин — 6 (Иванов), 3:01 — 1:0. Погонченков — 6 (бол., Порошин, Лебедкин), 7:30 — 2:0. Зубчинский — 6 (Лебедкин), 16:23 — 3:0. Захаров — 6 (Карпов, Файзутдинов), 21:42 — 3:1. Вяткин — 3 (Иванов, Шумилов), 45:02 — 4:1.

Вратари: Попов — Чуфаров (Сапожников, 20:00).

Судьи: Комаров, Кондратьев.

20 ноября. Москва. УДС «Крылья Советов».

«ХК Рига» (Рига) — «Красная Армия» (Москва) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рокис — 2 (Ошениекс), 17:49 — 1:0. Сулев — 4 (Климов), 47:23 — 1:1.

Победный буллит: Полтапов.

Вратари: Бруверис — Скотников.

Судьи: Бакин, Шувалов.

20 ноября. Пиньки. Инбокс-Холл.