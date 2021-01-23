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У избитого игрока «Кузнецких медведей» диагностирована черепно-мозговая травма

00:13
Демид Паничкин. Фото YouTube
Демид Паничкин. Фото YouTube
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Форвард «Кузнецких медведей» Демид Паничкин получил черепно-мозговую травму в результате драки в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Омских ястребов» (1:4). Защитник омичей Тимофей Давыдов повалил форварда соперников и ударил его головой о лед. Паничкина увезли с площадки на носилках.

Драка в&nbsp;матче МХЛ.Страшное видео из МХЛ. Юниор «Авангарда» ударил соперника головой об лед

«Благодаря работе омской скорой парень был оперативно доставлен в детскую городскую больницу номер 3, сейчас им занимаются специалисты, — цитирует «Омск-Информ» пресс-службу омского Минздрава. — Переломов нет, пациент в сознании. Имеет место черепно-мозговая травма, парня осматривают нейрохирурги, все необходимые силы, средства и медикаменты для лечения в больнице есть. Главный врач лично курирует ситуацию».

Давыдов принес извинения пострадавшему, а в «Авангарде» заявили, что тот не хотел бить Паничкина, а собирался приподнять со льда.

КХЛ оштрафовала и дисквалифицировала Давыдова на четыре матча МХЛ. «Медведи» же после инцидента отказались проводить второй матч с «Омскими ястребами».

Дополнительная информация:

https://www.omskinform.ru/news/150657

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