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Страшное видео из МХЛ. Юниор «Авангарда» ударил соперника головой об лед

16:57
Драка в матче МХЛ.
Драка в матче МХЛ.
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Матч регулярного чемпионата МХЛ между «Омскими ястребами» и «Кузнецкими медведями» (4:1) закончился пугающим эпизодом.

Между двумя игроками произошла драка. Защитник «ястребов» Тимофей Давыдов повалил на лед нападающего Демида Паничкина. Потом он чуть приподнял соперника и бросил того об лед головой.

Паничкин остался лежать на льду без движения. Его увезли на носилках.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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