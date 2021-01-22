Страшное видео из МХЛ. Юниор «Авангарда» ударил соперника головой об лед

Матч регулярного чемпионата МХЛ между «Омскими ястребами» и «Кузнецкими медведями» (4:1) закончился пугающим эпизодом.

Между двумя игроками произошла драка. Защитник «ястребов» Тимофей Давыдов повалил на лед нападающего Демида Паничкина. Потом он чуть приподнял соперника и бросил того об лед головой.

Паничкин остался лежать на льду без движения. Его увезли на носилках.