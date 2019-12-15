«Тайфун» и «Алтант» забросили на двоих 10 шайб
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Тайфун» принимал МХК «Атлант». Гости одержали победу со счетом 6:4.
Хоккей
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«Тайфун» (Уссурийск) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 4:6 (0:2, 3:2, 1:2)
Голы: Звягинцев — 8 (Несветаев, Коковин), 3:28 — 0:1. Шушин — 6 (Силантьев, Усманов), 19:37 — 0:2. Рогозин — 6 (Басов, Малухин), 22:45 — 1:2. Канаев — 2 (Дарьин, Кареев), 24:40 — 1:3. Несветаев — 7 (Усманов, Силантьев), 28:39 — 1:4. Карев — 1 (Овечкин, Сычушкин), 34:44 — 2:4. Лапшин — 15 (Трапезников, И. Михеев), 34:57 — 3:4. Шмелев — 5 (Герганкин, Н. Миллер), 47:34 — 3:5. Усманов — 5 (мен., Силантьев, Копылов), 49:54 — 3:6. Бунов — 17 (Козлов, Пасманик), 59:41 — 4:6.
Вратари: Синегубкин (Шаров, 24:40) — Задорожный.
Судьи: Красотин, Меньших.
15 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Русские витязи» (Чехов) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Кожухов — 5 (Бабушкин, Линник), 17:17 — 1:0. Смирнов — 6 (Волокитин, Демидов), 41:07 — 1:1. Буренов — 3 (Смирнов, Рыдченко), 53:02 — 1:2.
Вратари: Федоров (59:26 — 59:59) — Чечелев.
Судьи: Анкудинов, Косарезов.
15 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Большаков — 9 (бол., Жабреев, Калмыков), 19:59 — 0:1. Шеховцов — 4 (бол., Гордин), 24:57 — 1:1. Поляков — 4 (Бринкман, Иванов), 27:32 — 2:1. Александров — 6 (Шаборшин, Анисимов), 51:42 — 2:2.
Нереализованный буллит: Гордин (СКА-1946), 11:40 (Вратарь).
Победный буллит: Цыплаков.
Вратари: Д. Николаев — Чуфаров.
Судьи: Пронских, Светилов.
15 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«МХК Динамо» (Москва) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Новиков — 3 (Ирицян), 28:14 — 1:0. Брызгалов — 9 (мен., п.в., Гофман), 56:33 — 2:0. Бицадзе — 6 (мен., п.в., Новиков), 57:39 — 3:0.
Вратари: Жеренко — Обыскалов (56:13 — 56:33, 57:35 — 57:39).
Судьи: Купцов, Майтак.
15 декабря. Тверь. СК «Юбилейный».
«Крылья Советов» (Москва) — «Капитан» (Ступино) — 5:4 Б (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Константинов — 7 (Мельниченко, Кечкин), 10:13 — 0:1. Порошин — 7 (Билялов, Гуськов), 12:44 — 1:1. Дорофеев — 5 (бол., Сурканов), 25:30 — 1:2. Погонченков — 7 (бол., Гуськов, Билялов), 33:32 — 2:2. Сурканов — 1 (бол.), 44:56 — 2:3. Гуськов — 3 (Билялов, Погонченков), 46:46 — 3:3. Зубчинский — 10 (Одиноков, Попов), 49:27 — 4:3. Сурканов — 2 (Рыбин), 56:21 — 4:4.
Победный буллит: Ермачихин.
Вратари: Попов — Скляр.
Судьи: Анисимов, Багров.
15 декабря. Москва. УДС «Крылья Советов».
«Алмаз» (Череповец) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Чижиков — 12 (Капустин), 34:17 — 1:0. Авершин — 5 (Камянский, Бородаенко), 38:16 — 1:1. Федоров — 20 (Крутов), 40:16 — 2:1. Маклозян — 5 (Тагиров, Сериков), 48:11 — 2:2. Корчагин — 3 (Сериков, Легалин), 64:09 — 2:3.
Вратари: Шостак (40:15 — 40:16) — Ботов.
Судьи: Отмахов, Томилов.
15 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».