Сын Василия Кошечкина дебютировал в МХЛ
20:50
Голкипер Максим Майоров, сын вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина, дебютировал за «Ладью» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Мамонтов Югры» (6:2).
17-летний Майоров появился на льду в концовке третьего периода. Он провел на льду четыре минуты и отразил все четыре броска по воротам.
Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира и обладателем золота Олимпийских игр. Помимо родной «Лады» он также выступал за «Ак Барс» и «Северсталь».
Дополнительная информация:
Читайте также
Из хоккеистов в пранкеры. Талантливый нападающий завершил карьеру из-за тренерского отношения, а теперь его посты комментирует Бузова
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю