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Сын Василия Кошечкина дебютировал в МХЛ

20:50
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Голкипер Максим Майоров, сын вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина, дебютировал за «Ладью» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Мамонтов Югры» (6:2).

17-летний Майоров появился на льду в концовке третьего периода. Он провел на льду четыре минуты и отразил все четыре броска по воротам.

Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира и обладателем золота Олимпийских игр. Помимо родной «Лады» он также выступал за «Ак Барс» и «Северсталь».

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/1/1033734/

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Александр Кравченко все материалы автора

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