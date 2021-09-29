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17-летний нападающий «Локо» Перевалов набрал 20 очков в 9 матчах МХЛ

12:47
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17-летний нападающий «Локо» Александр Перевалов набрал 20 очков в девяти стартовых матчах МХЛ-2021/22.

На счету россиянина 8 голов, также он 12 раз стал ассистентом. Показатель полезности игрока на старте сезона — «+11».

Отметим, что в сезоне-2020/21 Перевалов набрал 6 (4+2) очков в 17 матчах МХЛ.

Дополнительная информация:

https://hclokomotiv.ru/player.asp?id=355&season=2021LKO

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Иван Торопцев все материалы автора

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