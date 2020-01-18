«СКА-1946» разгромил «ОРДЖИ Юниор», МХК «Динамо» обыграло «Ригу»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Тайфун» (Уссурийск) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Терещенко — 3 (Козлов), 6:19 — 1:0. Малухин — 9 (Рогозин), 29:51 — 2:0. Ю. Кожухов — 17 (Линник, И. Кожухов), 36:30 — 2:1. Бабушкин — 14 (Коротких, Раденко), 59:10 — 2:2.
Победный буллит: И. Кожухов.Вратари: Шаров — Шиянов (59:08 — 59:10).
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Кожедуб — 4 (Литвинов), 2:43 — 1:0. Селиванов — 7 (мен., Рассохин), 34:13 — 2:0. Филиппенко — 2 (Диханбек), 35:17 — 2:1. Юдин — 11 (бол., Сатаров), 37:28 — 3:1. Селиванов — 8 (Рассохин, Шумилов), 54:36 — 4:1.
Вратари: Кузнецов — Калмыков.
«Омские ястребы» (Омск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Голы: Мозякин — 6 (Мартынов, Олейников), 11:39 — 0:1. Касалинский — 4 (Буйван), 14:31 — 0:2. Пятин — 11 (Шешин), 19:48 — 0:3. Берестнев — 13 (Грицюк, Спиценко), 35:07 — 1:3. Сахаров — 17 (Господынько), 38:32 — 1:4. Пятин — 12 (бол.), 40:51 — 1:5. Казаков — 11 (бол., Волошин, Берестнев), 42:56 — 2:5.
Вратари: Дубровский (Дианов, 14:31) — Шашков.
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Белые медведи» (Челябинск) — 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
Голы: Лукин — 14 (бол., Ширяев), 2:28 — 0:1. Ширяев — 9 (Абрамов), 16:19 — 0:2. Зиновьев — 19 (Аксенов), 17:26 — 0:3. Ширяев — 10 (Лукин), 23:22 — 0:4. Абрамов — 8 (Аксенов), 30:07 — 0:5. Степанов — 1 (Гаркуша, Коваленко), 45:57 — 1:5. Зиновьев — 20 (Горюнов-Рольгизер, Аксенов), 49:25 — 1:6. Зиновьев — 21, 52:10 — 1:7.
Вратари: Щетилин (С. Пылаев, 40:00) — Селиверстов.
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Бархаткин — 16 (Махрин), 17:54 — 0:1. Бархаткин — 17 (Тимашев), 36:21 — 0:2. Сенотов — 6 (Дрягилев), 49:21 — 1:2. Галеев — 5 (Сенотов, Руденко), 55:21 — 2:2. Ежов — 16, 60:34 — 3:2.
Вратари: Ступин — Бородкин.
«МХК Динамо» (Москва) — «ХК Рига» (Рига) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Тринеев — 10 (Злодеев), 5:37 — 1:0. Гегерис — 1, 35:34 — 1:1. Дидковский — 17, 61:16 — 2:1.
Вратари: Моторыгин — Ворис.
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 11:1 (3:1, 5:0, 3:0)
Голы: Градович — 6 (Проскурнин, Рычков), 4:12 — 1:0. Шеховцов — 5, 5:13 — 2:0. Клавдиев — 13 (Сергиевский), 6:08 — 2:1. Шеховцов — 6 (Хуснутдинов), 14:24 — 3:1. Иванов — 12 (бол., Кровяков, Гордин), 27:05 — 4:1. Кирсанов — 3 (Шеховцов), 29:20 — 5:1. Поляков — 8 (бол., Хуснутдинов, Семыкин), 30:35 — 6:1. Шуйдин — 10 (Хуснутдинов), 35:27 — 7:1. Семыкин — 9 (Гордин, Кровяков), 35:53 — 8:1. Хуснутдинов — 13 (Козлов), 43:44 — 9:1. Гордин — 26 (Кровяков), 45:38 — 10:1. Гордин — 27 (Кровяков), 57:56 — 11:1.
Вратари: В. Бринкман — Зиновенко (Пакин, 29:20).
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Яковлев — 14 (мен., Параничев), 21:37 — 1:0. Антоновский — 1 (Буруянов, Яковлев), 28:01 — 2:0. Параничев — 2 (Яневский, Буруянов), 30:43 — 3:0. Горнушечкин — 6 (Кузьмин), 36:28 — 3:1. Рашевский — 29 (Яковлев), 57:10 — 4:1.
Вратари: Чуфаров — Обыскалов.