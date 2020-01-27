Шикарный гол нападающего «Атланта» в матче против «СКА-Варяги»

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Атлант» обыграл «СКА-Варяги» (5:1). В первом периоде счет открыл эффектным образом нападающий Даниил Шушин.

Шушин получил шайбу у ворот соперника, убрал ее клюшкой под левую ногу и отправил в сетку команды «СКА-Варяги».