Шикарный гол нападающего «Атланта» в матче против «СКА-Варяги»
20:39
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Атлант» обыграл «СКА-Варяги» (5:1). В первом периоде счет открыл эффектным образом нападающий Даниил Шушин.
Шушин получил шайбу у ворот соперника, убрал ее клюшкой под левую ногу и отправил в сетку команды «СКА-Варяги».
ВОТ ЭТО ГОЛ? Шикарно все исполнил Даниил Шушин из @hcatlant ? pic.twitter.com/OqlBNtGfJz— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 27, 2020
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