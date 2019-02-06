"Русские витязи" забросили 5 шайб "Капитану"

"Русские витязи" обыграли "Капитан" в регулярном чемпионате МХЛ - 5:1.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тайфун" (Уссурийск) - "Атланты" (Мытищи) - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Силантьев - 19 (Царев, Демидов), 4:07 - 0:1. Лапшин - 6 (Жолобов, Поносов), 15:30 - 1:1. Гончарук - 24 (Смирнов, Н. Миллер), 18:00 - 1:2. Дробин - 17 (Бунов, Донцов), 25:16 - 2:2. Жолобов - 9 (бол.), 35:46 - 3:2. Дробин - 18 (п.в., Бунов, Ануфриев), 59:43 - 4:2.
Вратари: Булыгин - Синегубкин (58:39 - 58:47, 58:53 - 59:43).
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Давыденко - 1, 5:24 - 1:0. Замураев - 1 (Почивалов), 7:52 - 1:1. Беляков - 10 (Гендунов, Ядренов), 33:23 - 2:1.
Вратари: Колупаев - Андреев (58:47).
"Капитан" (Ступино) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Голы: Савельев - 2, 2:51 - 1:0. Горохов - 13 (Храпский, Ширгазиев), 16:56 - 1:1. Моисеев - 5 (Растворов, Рыдченко), 24:42 - 1:2. Хамидулин - 1 (бол., Дедов, Моисеев), 33:57 - 1:3. Кожемякин - 4 (бол., Пыленков, Моисеев), 51:03 - 1:4. Дедов - 4 (бол., Козлов, Хамидулин), 52:04 - 1:5.
Вратари: Михайлов (Пакин, 52:04) - Черепанов.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/mhl/2018-2019/regular/