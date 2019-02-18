Результаты игрового дня МХЛ: "Алтай" переиграл "Кузнецких медведей", "Снежные барсы" одолели "Сибирских снайперов"

В двух матчах очередного игрового дня МХЛ "Алтай" крупно обыграл "Кузнецких медведей" (5:1), а "Снежные барсы" с минимальным счетом в овертайме одолели "Сибирских снайперов".
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Регулярный чемпионат
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы: Майоров - 20 (Лагунов, Шишов), 0:29 - 1:0. Шишов - 5 (Майоров, Лагунов), 11:43 - 2:0. Шишов - 6 (Толкачев, Лагунов), 14:31 - 3:0. Богуш - 11 (Вернигор), 39:59 - 3:1. Майоров - 21 (бол., Лагунов), 51:32 - 4:1. Лагунов - 6 (Майоров, Шишов), 54:30 - 5:1.
Вратари: Шутов - Барышников (Кузьмин, 11:43).
Судья: Морозов.
18 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Снежные барсы" (Астана) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Мусабаев - 2 (Верещагин, Б. Муратов), 61:25 - 1:0.
Вратари: Еремеев - Шмаков.
Судьи: Бакин, Жаирбаев.
18 февраля. Астана. "Барыс-Арена".