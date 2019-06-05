Олег Угольников – новый главный тренер "Омских Ястребов"

Молодежную команду "Омские Ястребы" в предстоящем сезоне будет тренировать Олег Угольников. Соответствующий контракт с 51-летним специалистом заключил "Авангард".

- Мы стремимся к тому, чтобы в "Авангарде" было как можно больше собственных воспитанников, но не менее важно давать возможности для роста тренерам из своей системы, поэтому приглашение Олега Угольникова на пост главного тренера молодtжной команды – логичный шаг. Он много лет работал в нашей школе, выводил свою команду в финал Первенства России, весной его воспитанники Егор Чинахов и Арсений Грицюк стали серебряными призерами ЮЧМ, так что это тренер, способный дать результат, и мы уверены, что он готов к работе на новом уровне, – цитирует президента "Авангарда" Максима Сушинского пресс-служба клуба.

В качестве игрока Угольников становился бронзовым призером чемпионата Межнациональной хоккейной лиги 1996 года и бронзовым призером Континентального Кубка 1998-1999.