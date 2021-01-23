МХЛ засчитала техническое поражение «Кузнецким медведям» за неявку на матч против «Омских ястребов»

Молодежная хоккейная лига (МХЛ) засчитала техническое поражение клубу «Кузнецкие медведи» в связи с неявкой команды на второй гостевой матч регулярного чемпионата против «Омских ястребов», сообщает сайт лиги.

Напомним, что во время первой игры, которая прошла в пятницу, капитан «Омских ястребов» Тимофей Давыдов ударил головой об лед нападающего гостей Демида Паничкина, которого в результате увезли со льда на носилках.

Позже Давыдов принес извинения, но был дисквалифицирован лигой на четыре матча.

В заявлении на сайте «Кузнецких медведей» было сказано, что хоккеисты команды находятся в шоке после увиденного на льду и команда заранее предупредила, что не выйдет на второй матч.

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