МХЛ объявила имена тренеров команд Кубка вызова 2020 года

Молодежная хоккейная лига представила главных тренеров команд Востока и Запада на предстоящий Кубок вызова, сообщает официальный сайт лиги.

Главным тренером команды Востока назначен Олег Угольников, возглавляющий «Омских ястребов». Команду Запада возглавит главный тренер петербургского «СКА-1946» Лев Бердичевский.

Кубок вызова МХЛ состоится 11 января 2020 года в Москве, он станет 11-м в истории.