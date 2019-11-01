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МХЛ объявила имена тренеров команд Кубка вызова 2020 года

12:09
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Молодежная хоккейная лига представила главных тренеров команд Востока и Запада на предстоящий Кубок вызова, сообщает официальный сайт лиги.

Главным тренером команды Востока назначен Олег Угольников, возглавляющий «Омских ястребов». Команду Запада возглавит главный тренер петербургского «СКА-1946» Лев Бердичевский.

Кубок вызова МХЛ состоится 11 января 2020 года в Москве, он станет 11-м в истории.

Дополнительная информация

https://mhl.khl.ru/news/1/926696/

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