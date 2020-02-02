«Ирбис» обыграл «Алтай», «Чайка» выиграла у «Снежных барсов»
Завершились два матча регулярного чемпионата Париматч-МХЛ
«Ирбис» обыграл «Алтай» (6:2). «Чайка» выиграла у «Снежных барсов» (6:3).
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Ирбис» (Казань) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Голы: Комков — 13 (бол., Бровкин), 4:36 — 1:0. Христанов — 7 (бол., Галимзянов, Ситдиков), 10:47 — 2:0. Дегтярев — 1 (Булатов), 29:26 — 3:0. Комков — 14 (Булатов, Галимзянов), 39:57 — 4:0. Галимзянов — 13 (Христанов), 40:50 — 5:0. Петросян — 29 (Перов), 42:42 — 5:1. Подшивалов — 10 (Шапорев, Петросян), 46:43 — 5:2. Кувардин — 4 (Мухин, Галиаскаров), 51:54 — 6:2.
Вратари: Ахтямов — Нурек.
Судьи: Глазырин, Якимов.
2 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Голы: Венгрыжановский — 4, 19:28 — 1:0. Алексеев — 14 (Венгрыжановский, Петров), 21:05 — 2:0. Цыбин — 8 (Поддубный, Алексеев), 30:34 — 3:0. Мутовин — 8 (Роганов, Светов), 30:47 — 4:0. Шайхмедденов — 6 (Александров, Сайко), 32:06 — 4:1. Сайко — 14 (бол., Александров, Шайхмедденов), 37:53 — 4:2. Платонов — 17 (Роганов, Панчук), 38:45 — 5:2. Омирбеков — 4 (Асуханов), 47:37 — 5:3. Венгрыжановский — 5 (Петров), 59:59 — 6:3.
Вратари: Громовик — Калмыков (Павленко, 30:47).
Судьи: Купцов, Меньших.
2 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.