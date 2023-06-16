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Сегодня, 09:44

Гимаев: «Дмитрий Федоров фанатично относится к тренерской работе»

Виктория Кравченко
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Комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев прокомментировал назначение генерального директора канала Дмитрия Федорова на пост помощника главного тренера в хоккейном клубе «Чайка» из МХЛ.

«Я рад за Дмитрия! Можно сказать, что он фанатично относится к тренерской работе. Это его мечта, он к этому шел. В таком сознательном возрасте сделать столь серьезный шаг — это все осознанно. Могу пожелать Дмитрию только успехов! Будем с удовольствием наблюдать за его работой», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

Главным тренером «Чайки» является Алексей Исаков, вторым тренером станет Дмитрий Космачев.

В сезоне-2022/23 нижегородцы выиграли Кубок Харламова — главный трофей МХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-dmitrij-fedorov-fanatichno-otnositsya-k-trenerskoj-rabote-e-to-ego-mechta/
ХК Чайка
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