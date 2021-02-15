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Игрок из МХЛ исполнил буллит в стиле Дацюка

16:43
Михаил Сусликов. Фото ХК «Рубин».
Михаил Сусликов. Фото ХК «Рубин».
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Нападающий «Тюменского легиона» Михаил Сусликов в матче против «Сибирских снайперов» исполнил буллит в стиле Павла Дацюка. Он поразил ворота соперников, использовав эффектный прием.

Таким трюком прославился бывший нападающий ЦСКА Павел Дацюк. Олимпийский чемпион в таком стиле реализовал буллит в матче с «Трактором» в 2013 году.

Видео с голом Дацюка собрало в YouTube более 5 миллионов просмотров.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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