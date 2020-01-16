«Авто» забросил пять безответных шайб «Чайке»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Чайка» принимала «Авто». Гости победили с крупным счетом — 5:0.
Хоккей
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Крылья Советов» (Москва) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Голы: Одиноков — 5 (Ащеулов, Зубчинский), 8:42 — 0:1. Порошин — 13 (Ермачихин, Одиноков), 10:53 — 0:2. Кротов — 9 (бол., Ахметвалиев, Башлаев), 34:21 — 1:2. Кротов — 10 (бол., Жеребкин, Пяткин), 35:55 — 2:2. Порошин — 14 (бол., Билялов, Климкин), 48:46 — 2:3.
Вратари: Колупаев (59:24) — Кадочников.
Судьи: Анисимов, Арзамазов.
16 января. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Авто» (Екатеринбург) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Колесников — 8 (Фоминцев, Широкалов), 4:53 — 0:1. Захаров — 13 (Седов), 26:02 — 0:2. Колесников — 9 (Широкалов), 26:57 — 0:3. Бухаров — 25 (Ситников, Захаров), 40:42 — 0:4. Фоминцев — 10 (Широкалов), 50:21 — 0:5.
Вратари: Громовик (Синькевич, 40:42) — Исаев.
Судьи: Коршак, Майтак.
16 января. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«МХК Спартак» (Москва) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Легалин — 7 (Соболев, Донцов), 28:18 — 1:0. Усманов — 7 (бол., Силантьев, Копылов), 45:17 — 1:1.
Победный буллит: Легалин.
Вратари: Куликов — Задорожный.
Судьи: Величко, Гайнуллин.
16 января. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Голы: Никишанин — 21 (Давыдов, Борисюк), 27:59 — 1:0. Войтов — 4, 31:25 — 1:1. Сайко — 12 (Шлычков), 36:50 — 1:2. Овчинников — 16, 57:57 — 2:2. Потапов — 24 (Овчинников), 59:33 — 3:2.
Вратари: Щербаков — Павленко (59:54).
Судьи: Андреев, Вахитов.
16 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Рассохин — 3 (Рудаков), 15:14 — 1:0. Богдашкин — 5 (бол., Сатаров), 26:31 — 2:0. Петросян — 27, 31:45 — 2:1. Репин — 5 (Мурашов, Вернигор), 40:31 — 3:1. Юдин — 10, 41:50 — 4:1. Рассохин — 4 (бол.), 53:32 — 5:1. Петросян — 28 (Софьин, Ершов), 53:54 — 5:2.
Вратари: Кузнецов — Нурек.
Судьи: Анкудинов, Косарезов.
16 января. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Ирбис» (Казань) — «Толпар» (Уфа) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Газимов — 6 (бол., Пустозеров), 36:45 — 0:1. Кузнецов — 13 (Газимов, Елизаров), 44:06 — 0:2.
Вратари: Ахтямов (57:50) — Кулешов.
Судьи: Лерке, Смирнов.
16 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
«Спутник» (Альметьевск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Шолгин — 9 (Галимов), 4:03 — 1:0. Ковтун — 1 (Ахметзянов, Сизиков), 29:52 — 2:0. Вяткин — 4, 40:54 — 3:0. Полькин — 13 (бол., Хайруллов), 41:36 — 3:1. Шамбазов — 13 (Чивилев, Мотыгуллин), 59:57 — 3:2.
Вратари: Насыров — Озолин (58:49).
Судьи: Багров, Барышев.
16 января. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«Локо» (Ярославль) — «Русские витязи» (Чехов) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Тютнев — 9 (мен., Лукашевич), 35:33 — 1:0. Дм. Зайцев — 9 (Сараев), 38:46 — 1:1. Гончаров — 15 (Бардаков, Буренов), 47:53 — 1:2. Абросимов — 4 (Тютнев), 57:22 — 2:2.
Победный буллит: Никулин.
Вратари: Горшков — Чечелев.
Судьи: Барулин, Меньших.
16 января. Ярославль. МФСК «Локомотив».