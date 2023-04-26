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Чемпион МХЛ Атанасов: «Первым делом я сфотографировался с папой и кубком»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Чайки» Василий Атанасов прокомментировал для «СЭ» победу в Кубке Харламова.

— Что сделает первым делом чемпион Василий Атанасов?

— Первым делом я сфотографировался с папой и кубком.

— А кубок тяжелый?

— Да, довольно тяжелый. Когда поднял его над головой, меня немного пошатнуло.

— Волновались, когда «Омские Ястребы» взяли просмотр после гола в овертайме?

— Я момент не видел. Сидел и было небольшое волнение. Когда судья показал, что гол, мы еще раз пережили этот момент.

— Как оцените сезон? Кажется, что вы уже прошли уровень МХЛ.

— Три сезона в МХЛ у меня не получалось пройти дальше первого раунда плей-офф. В этом году отыгрался за все прошлые неудачные сезоны.

— Кому посвящаете победу?

— Правильно будет посвятить победу прекрасному Нижнему Новгороду, всем болельщикам, которые пришли на матч и поддерживали нас через экраны. Всем, кто верил в нас до конца. Эта победа для них.

«Чайка» победила «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.

Хоккей
ХК Чайка
МХЛ
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