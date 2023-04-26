Гафуров: «Для нас здорово, что молодые ребята уже играют в КХЛ. Никто не мешает остальным клуба делать то же самое»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» высказался о победе «Чайки» в финале Кубка Харламова.

— Победа «Чайки» — заслуга всей вертикали команды? Что скажете о сегодняшнем моменте?

— Это очень здорово. Непередаваемые эмоции. Мне сегодня много раз припоминали фразу, что я бы обменял кубок на то, чтобы ребята играли в КХЛ. От своих слов не отказываюсь, но с кубком еще лучше.

— Игроки из КХЛ — Атанасов, Виноградов — помогли «Чайке» в плей-офф. Оцените их вклад в победу.

— Мне приятно, что топ-клубы жалуются об этом. Для нас здорово, что молодые ребята уже играют в КХЛ. Никто не мешает остальным клуба делать то же самое. Для города очень важно, что мы выиграли. Посмотрите вокруг. Это праздник. Не хотелось бы, чтобы хоккей в Нижнем Новгороде заканчивался.