Алексей Морозов переизбран на пост управляющего директора МХЛ

Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов переизбран на занимаемый пост на заседании правления лиги. Об этом сообщил председатель правления МХЛ Александр Медведев. По его словам, на заседании было принято решение об обновлении состава правления МХЛ.

Морозов будет находиться на занимаемой должности до 2023 года.

- Он будет заниматься своей работой следующие четыре года. Я уверен, что он отлично справится со своей работой", - цитирует ТАСС Медведева. - Правление покинули несколько человек. Несколько человек присоединились к нам, это представители разных клубов. У нас собрался эффективный состав, опытные люди, которые смогут внести вклад в развитие молодежного хоккея.