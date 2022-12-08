Засилье советников в сборной. Штаб России на Кубке Первого канала необъяснимо раздут

Помогать главному тренеру Алексею Жамнову на краткосрочном домашнем турнире будут сразу три человека в неясном статусе.

Публикация состава на Кубок Первого канала вызвала меньше обсуждений, чем в привычное для российского спорта время. По интересу междусобойчик дружественных стран уступает даже Евротуру. Сборная России сыграет с Казахстаном и Белоруссией, а также поучаствует в турнире по хоккею 3х3, куда приглашена команда Китая. Вывеска не цепляет, поэтому оглашение состава прошло как никогда буднично. Впрочем, не стоит приуменьшать значимость Кубка Первого канала. Любой турнир сборной запускает маховик индустрии и работает на популяризацию хоккея, в каком бы составе ни выступала команда и против кого бы ни играла.

Штаб Алексея Жамнова положился на молодых и преимущественно мало раскрученных игроков, которые заявили о себе в текущей регулярке и заслуженно получили вызов в сборную. Стареющие звезды первого порядка Вадим Шипачев, Александр Радулов и Вячеслав Войнов остались за бортом. Как и подписавший новый контракт с питерскими армейцами Никита Гусев. И не сказать, что состав отличается недостатком ярких фамилий. Не чувствуется изумление, когда видишь в списке прогрессирующего Егора Савикова вместо Войнова, открытие сезона Марата Хайруллина вместо Радулова, перспективного Илью Сафонова вместо Шипачева.

Марат Хайруллин. Фото Global Look Press

Как часто бывает, за симпатичной вывеской, заявляющей о просмотре ближайшего резерва, скрываются странности и нелепости. Алексей Жамнов сохранил штаб, работающий на Олимпиаде. С корректировкой на тренера вратарей. К победам над белорусами и казахами команду поведут Алексей Кудашов, Сергей Федоров и Сергей Гончар. За голкиперов возьмется Сергей Наумов из ЦСКА. Не лететь же Евгению Набокову из «Сан-Хосе» на товарищеский турнир. Идея оставить прежний — пекинский — штаб дальновидна и объяснима, если вспомнить, как Жамнова утвердили наставником олимпийской сборной России.

Перед Олимпиадой российский хоккей повяз в клановой войне за власть. С меньшим азартом она продолжается и сейчас. И чтобы понять, какой клан взял временное лидерство, достаточно ознакомиться со списком советников сборной на Кубке Первого канала. Оказывается, на четырехдневном турнире штабу не обойтись без внешней помощи Ильи Ковальчука, Валерия Каменского и Игоря Есмантовича.

Советники в спорте — загадочная должность. Без тщательного анализа не разберешься, за что конкретно отвечает каждый человек. Спроецируем ситуацию на «Ак Барс». Зинэтула Билялетдинов был советником Олега Знарка, а после отставки сам встал на лавку. Выходит, советы не доходили до адресата? Иронизировать, конечно, можно сколько угодно, вот только конструктива это не добавит. Выбор советников понятен перед крупными топ-турнирами. Когда требуется просмотреть солидный пул игроков и выбрать сильнейших. Чем же советники займутся на краткосрочном турнире, который пройдет в Москве?

Ковальчук летом сохранял интригу о роли, в которой останется в хоккее. Игрок или менеджер — Илья если и определился, то не хотел распыляться и откладывал с окончательным ответом. Ближайший турнир сборной пропустивший весь прошлый сезон форвард проведет в классическом пиджаке вместо краг и клюшки. Игорь Есмантович руководит московским ЦСКА. У босса армейцев хватает текущей работы, кроме помощи сборной. Валерий Каменский возглавляет СДК, но начиная с Олимпиады привлекался к национальной команде.

Илья Ковальчук. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Управленческий механизм сборной на краткосрочном турнире явно перенасыщен. От компетентных людей хочется услышать пояснения, чем конкретно займутся Каменский, Ковальчук и Есмантович. Неправильно слепо называть их лишними людьми в штабе. Получить бы внятный разбор обязанностей, чтобы откреститься от засилья советников на Кубке Первого канала.