К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»

15 декабря в Москве стартует традиционный московский турнир — Кубок Первого канала. Вспоминаем яркие события «Приза «Известий», Кубка «Балтики», Кубка Первого канала. Первая серия — про конец 1960-х и 1970-е.

Тарасов возглавил вторую сборную и просчитался

В год 50-летия Октября Советский Союз отказался от проведения чемпионата мира из-за боязни проиграть в столь помпезный момент. ЧМ-67 приняла Вена, из столицы Австрии наша сборная вернулась с триумфом — стопроцентным результатом и золотыми медалями.

Федерация хоккея СССР при поддержке руководства партии и государства решила организовать международный турнир в преддверии Олимпиады-68 в Гренобле.

Приглашение приняла Чехословакия, приславшая две сборные, а также Польша и даже Канада. «Кленовых листьев» (представленных любителями) тренировал знаменитый Дэвид Бауэр (впоследствии священник).

Ответсек Федерации хоккея СССР, член Совета ИИХФ Андрей Старовойтов благодаря своему высокому авторитету в мире добился приглашения на новый турнир главы ИИХФ американца Уильяма Тайера Татта — «владельца заводов, газет, пароходов», а также золотых рудников в Колорадо.

Тот прибыл в Москву с позолоченным призом — метровой этажеркой с фигуркой хоккеиста на вершине.

Татт выступил в день открытия турнира, 30 ноября. Спич он начал словами: «Поздравляю великий советский народ с праздником Великой Октябрьской социалистической революции!»

У руководства страны от сердца отлегло. Американца принимали с русским размахом. На прощанье подарили икону, которую известный игрок, судья, а потом администратор сборной Анатолий Сеглин привез из Владимирской области.

Первый турнир провели в Москве, Ленинграде и Воскресенске.

Хозяева выставили две команды. Причем Анатолий Тарасов уговорил Аркадия Чернышева возглавить вторую сборную, в основном составленную из молодых игроков, но усиленную опытными Коноваленко, Рагулиным, Давыдовым, Ромишевским, Юрзиновым, Ионовым. Анатолий Владимирович свято верил в главенство тренеров в успехе команды и ошибся.

Командой СССР-I руководили опытный Владимир Егоров (ранее помогавший на больших турнирах как Чернышеву, так и Тарасову) и его однофамилец Анатолий Егоров.

Первый гол в истории турнира забил форвард сборной Чехословакии-I Ярослав Холик, которого впоследствии Владислав Третьяк выделял как самого противного среди всех соперников. А счет советским заброшенным шайбам открыл форвард московского «Динамо» Александр Стриганов, поразивший в Ленинграде ворота канадцев. Наша вторая сборная разгромила соперника — 9:3.

СССР-I уступила ЧССР-II — 1:3, но деклассировала ЧССР-I — 9:1. В матче советских сборных со счетом 5:2 победила первая благодаря хет-трику дебютанта Бориса Михайлова. По разнице шайб она стала первой. Отлично выступила молодежь — спартаковец Евгений Зимин награжден призом за самый красивый гол (канадцам), его одноклубник Владимир Шадрин стал самым результативным с шестью голами, а также Александр Якушев (чемпион мира в Вене-67), Виктор Блинов и Владимир Лутченко.

СМИ называли Шадрина центрфорвардом с математическим мышлением, вспомнив, что он окончил физико-математическую школу с золотой медалью.

Во второй чехословацкой команде обратил на себя внимание молодой форвард Вацлав Недомански, недавно принятый в Зал хоккейной славы в Торонто.

Через год турнир прошел без сборных Чехословакии — в спорт вмешалась политика. За команду СССР-II выступила тройка Михайлов — Петров — Харламов, Александр Мальцев, Евгений Паладьев. Все они спустя несколько месяцев выиграли тяжелейший ЧМ-69 в Стокгольме.

Владислав Третьяк. Олег Неелов

Приз «Известий», «Снеговик», дебют Третьяка

В 1969 году турнир получил название «Приз «Известий» по инициативе шефа отдела спорта этой газеты Бориса Федосова. Он же выдвинул идею сделать талисманом турнира Снеговика, вооружив того вратарской клюшкой. Позывными «Приза «Известий» стала мелодия песни «Подмосковные вечера».

На первом «Призе «Известий» состоялся дебют 17-летнего Владислава Третьяка, впоследствии лучшего хоккеиста XX века по версии ИИХФ. Шефство над юниором взял прославленный чемпион Виктор Коноваленко, отдав ему свой 20-й номер.

Первый матч Третьяк провел 3 декабря 1969 года против сборной Финляндии, завершившийся победой — 5:1.

Хозяева встретили отчаянное сопротивление канадцев и довольствовались ничьей — 2:2. У «Кленовых» выделялся вратарь Уэйн Стефенсон, а его дублером был Кен Драйден — впоследствии участник Суперсерии-72, шестикратный обладатель Кубка Стэнли.

У дебютантов турнира шведов на лед выходили будущие звезды Андерс Хедберг и первый европеец в НХЛ Ульф Стернер.

Победителя сборную СССР наградили 60-литровым тульским самоваром, правда электрическим. Потом он надолго прописался в буфете Дворца спорта в Лужниках.

Хоккеисты сборной СССР на тренировке перед матчем турнира «Приз «Известий». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Покер Лутченко, нокаут от Гусева, визит Халла

«Приз «Известий» — 74 провели в расширенном формате — с разъездами. Соперники — сборные СССР, ЧССР, Швеции, Финляндии — по шесть раз встречались друг с другом: трижды дома и в гостях.

Советская сборная неудачно провела матчи в Праге, уступив 1:6, 2:4 и 3:9. 21 марта она потерпела самое крупное поражение в истории. Сдали нервы у защитника Александра Гусева. В ответ на провокации хозяев он отправил в нокаут форварда Мариана Штястны — старшего из трех братьев-словаков. Рука у Гусева была тяжелая, кулак — размером с человечью голову.

Валерий Васильев еще добавил поверженному сопернику. В Москве всю команду вызвали на ковер.

— Глава Спорткомитета Сергей Павлов называл нас хулиганами, чуть ли не бандитами, — вспоминал Третьяк. — Драться с чехами строго-настрого запрещалось, а с канадцами — пожалуйста.

Последовали оргвыводы: Гусева отцепили от сборной и не взяли на ЧМ, Васильева строго предупредили.

Спустя несколько дней, 25 марта, наши отчасти реабилитировались, разгромив в Стокгольме «Тре Крунур» — 9:2. Лутченко забил четыре гола, три из которых с передачи Петрова, один — с паса Михайлова. Покер — нетленный рекорд для защитников «Красной машины».

На ЧМ-75 в Западной Германии советская сборная взяла реванш у команды ЧССР, дважды обыграв ее, и со стопроцентным результатом завоевала золотые медали.

На «Приз «Известий» — 76 в Москву приехала команда «Виннипег Джетс» из ВХА — Всемирной хоккейной ассоциации, альтернативной НХЛ лиги. Клубы ВХА огромными деньгами переманили некоторых звезд НХЛ, в частности, сильнейшего канадского форварда Бобби Халла. Он стал первым в мире хоккеистом-миллионером. Ему не довелось сыграть в Суперсерии-72, но по настоянию болельщиков его включили в дрим-тим на Кубок Канады-76.

Приезд Халла еще сильнее подогрел интерес к турниру. Еще не стерлась из памяти его дуэль с Третьяком в Суперсерии-74. В Ванкувере (в четвертом матче) наш вратарь на себе испытал силу фирменного щелчка суперфорварда. Шайба летела со скоростью под 160 км/ч, Третьяк ее попросту не видел. В первом периоде Халл оформил хет-трик. Однако в московской части серии ему не удалось поразить ворота Третьяка.

В «Виннипеге» Халл выходил в звене со шведами Андерсом Хедбергом и Ульфом Нильссоном и отличился только дважды. Правда, обе шайбы он забросил в советские ворота, что, впрочем, не уберегло канадцев от поражения — 4:6. Лучшим нападающим турнира назвали нашего капитана Михайлова.

Экстрасенс для Третьяка

«Приз «Известий» — 77 стал первым домашним турниром для нового старшего тренера сборной Виктора Тихонова, перед которым поставили задачу вернуть титул чемпиона мира после поражений в Катовице-76 и Вене-77.

На турнир приехал другой клуб из Канады — «Квебек Нордикс», на тот момент сильнейший в ВХА. В стартовом матче наши одолели заокеанских гостей — 5:3. А следующая игра превратилась для хозяев в сущий кошмар. В субботу, 18 декабря, сборная СССР была вдребезги разбита Чехословакией — 3:8. В третьем периоде Третьяку, останавливающему за воротами шайбу, саркастически аплодировали...

На следующий день Тихонова, наблюдавшего в Лужниках матч соперников, пригласили проехать на... Лубянку. Его провели в кабинет могущественного шефа КГБ Юрия Андропова, курировавшего в ЦК КПСС хоккей. Позже Виктор Васильевич вспоминал:

— Андропов начал неожиданно: «Вы ехали сегодня в метро? Люди недовольны», но потом сменил гнев на милость и говорил в доброжелательном тоне. Разумеется, на метро я не ездил, как и Андропов. Откуда было ему знать, довольны ли люди в воскресенье? Но я ответил, что это поражение закалило команду, на чемпионате мира в Праге будет легче.

Перед этим турниром в сборной появился психолог-экстрасенс, который специально работал с Третьяком.

— Он внушал мне, что я самый лучший и мне невозможно забить, — рассказывал Третьяк. — Я играл совершенно расслабленно, абсолютно не нервничая. Хотя обычно в день игры уходил в себя, никого не замечал вокруг, настраивался. После поражения от чехов этот человек испарился, будто и не было вовсе. Больше мы его не видели.

А на ЧМ-78 в Праге сборная СССР в последнем матче вернула титул, обыграв хозяев с нужной разницей в счете — 3:1.

Очередной Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 18 декабря. Сборная России сыграет два матча 17 декабря в 14.30 против Казахстана и 18 декабря в 14.30 против Белоруссии.