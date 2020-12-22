Игрока молодежки обвинили в поражении Канаде. Он не сломался, попал во взрослую сборную и может поехать на ЧМ

История взлета форварда Дмитрия Воронкова

Кто он и откуда

Нападающий Дмитрий Воронков еще два с половиной года назад играл за ангарский «Ермак». 18-летний парень, не по годам хорошо развитый физически, только закреплялся в ВХЛ и особо не блистал. А в начале декабря 2020-го получил вызов в национальную сборную России на Кубок Первого канала, где отметился дублем в матче против финнов (5:1).

Как молодой игрок так быстро прошел этот путь?

В Ангарске ходит байка, что Воронков стал известным еще до того, как попал в профессиональный хоккей. В детстве он выиграл конкурс, в котором нужно было попасть в узкий проем в воротах. Дмитрий его выиграл, а приз был на выбор: либо клюшка, либо встреча с певицей Анной Семенович. Легенда гласит, что Воронков выбрал клюшку, чем сильно удивил публику.

Но друг и бывший одноклубник Дмитрия по «Ермаку» Никита Скориков в разговоре с корреспондентом «СЭ» уточнил: «Я на матче не был, но потом мы обсуждали это в духе «нифига, молодец». Да он же маленький был, лет 12-13. Так что Дима не выбирал ничего, ему просто дали клюшку. Возможно, если бы победитель конкурса был постарше, то у него и был бы выбор — пойти на свидание».

Скориков ничуть не удивлен тому, что его друг стал игроком сборной России: «Он всегда был в хоккее, много работал. Дима всегда был с головой, так что для меня нет ничего неожиданного в том, чего он добился. Я в 12 лет уехал играть в другой город, и когда выходили против «Ермака», Воронков был на голову выше всех в плане игры. Мы до сих пор постоянно общаемся, можно сказать, что мы лучшие друзья. Дима ничуть не изменился. Конечно, он стал по-другому мыслить, но жизненные принципы у него те же».

Селекционеры «Ак Барса» увидели в Воронкове потенциал, и летом 2018-го форвард приехал в Казань. «Мне позвонил агент и предложил приехать в тренировочный лагерь на просмотр. «Ермак» меня удерживать не стал, пожелал доброго пути и дальнейшего роста», — рассказывал Воронков.

Тогда в «Барсе» было немного 18-летних хоккеистов, но Воронков с ходу закрепился в команде и так и не сыграл ни одного матча в МХЛ. Весь сезон он провел в ВХЛ, а под конец регулярного чемпионата даже получил вызов в главную команду. А с приходом на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова Воронков стал полноценным игроком основы.

Похвала от Зарипова

Сам Воронков уверен, что лучше адаптироваться к сборной ему помог быстрый хоккей, в который играет «Ак Барс». Да и требования главного тренера национальной команды Валерия Брагина Дмитрий знает отлично — вместе они взяли серебро молодежного чемпионата мира-2020. Тогда, несмотря на качественную игру на протяжении всего турнира, Воронков попал под волну хейта в соцсетях. В финале против канадцев (3:4) он дважды удалился, и оба раза соперник реализовал большинство.

«Воронков показал мне свой Instagram: «Там просто жесть», — рассказывал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, который сидит рядом с Дмитрием в раздевалке. Первые матчи после возвращения с МЧМ у Воронкова не очень получились, но затем его поставили в тройку к Данису Зарипову и Станиславу Галиеву, где центрфорвард начал играть гораздо результативнее. Хвалил его и капитан казанцев Зарипов: «Воронков — молодец, парнишка старается, выигрывает единоборства, нам с Галиевым не надо лишний раз лезть в жесткие стыки».

Внешне Воронков кажется очень застенчивым: на вопросы журналистов он отвечает односложно, в раздевалке «Ак Барса» он кажется одним из самых тихих. Как рассказал Скориков, это не совсем так: «Да, Дима действительно скромный парень и не ведет себя в целом так, как может вести в кругу близких людей. С друзьями он очень открытый».

В нынешнем сезоне Воронков начал с победной шайбы в ворота ЦСКА (3:2 ОТ) в стартовом матче регулярки. И хоть в дальнейшем он был не слишком результативен (14 очков в 32 матчах), сейчас представить без него «Ак Барс» невозможно. Воронков выходит в роли столба во второй спецбригаде большинства и появляется на льду в самые важные минуты матчей.

По ходу прошлого сезона в Казань приезжал скаут «Коламбуса» Яркко Рууту — он посмотрел несколько матчей «Ак Барса» и, как признался мне, был впечатлен увиденным. Но «Блю Джэкетс» не стоит рассчитывать на игрока в ближайшее время: в мае этого года «Ак Барс» продлил контракт с Воронковым на три года. До весны 2023-го форвард точно останется в КХЛ, а это значит, что и сборная, и клуб могут рассчитывать на него в перспективе.