Владимир Плющев: «Сборная России сыграла дисциплинированно, показала, что может работать и терпеть»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что главным залогом успеха в игре с финнами стала надежная игра в обороне.

— С финнами провели лучший матч на турнире. Хорошо, что удалось забросить быструю шайбу. Затем владели преимуществом, контролировали ход игры и, самое главное, очень грамотно сыграли в обороне. Играли дисциплинированно. Сборная показала, что может играть не только в красивый хоккей без оглядки назад, но и работать, побеждать через силу и терпеть. По своему накалу этот матч я бы сравнил с поединком плей-офф.

Главным залогом успеха в игре с финнами стала надежная игра в обороне. Сборная Финляндии для нас всегда была тяжелым соперником, регулярно игры против них получаются вязкие, держат в напряжении до последних секунд. При 2-0 уже не было никаких сомнений, что матч доведем до победы. Самое главное, что тренеры дали понять игрокам, что играть нужно весь матч полностью, а не отрезками.