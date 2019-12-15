Швеция одолела Чехию. Россия лишилась шансов выиграть Кубок Первого канала

Сборная Швеции победила команду Чехии в матче Кубка Первого канала. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу шведов.

Швеция набрала 6 очков и поднялась на первое место. Таким образом, Россия лишилась шансов выиграть домашний этап Евротура. Даже если подопечные Алексея Кудашова переиграют Финляндию в заключительном матче, то уступят Швеции по дополнительным показателям.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Швеция — Чехия — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Расмуссен — 1 (Лар. Юханссон, Лар. Юханссон), 20:47 — 1:0. Стремвалль — 2 (бол., Теммернес, Петерссон), 26:50 — 2:0. Г. Зогорна — 2 (бол., Ержабек, Филиппи), 48:41 — 2:1. Расмуссен — 2 (п.в.), 59:34 — 3:1.

Вратари: Лар. Юханссон — Лангхамер (58:05 — 59:34).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 16 (6+9+1) — 14 (7+7+0).

Судьи: Морозов, Фатеев.

15 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

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