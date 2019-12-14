Почему Россия не одолела Чехию в основное время? Отвечает Никита Нестеров

Защитник сборной России Никита Нестеров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями о матче с Чехией на Кубке Первого канала (4:3 Б).

— Зачем сами себе создали проблемы?

— Стали много терять шайбу, отдали инициативу. Надо в защите лучше играть. Будем работать над этим. Мы играли в свою игру, они играют в свою.

— Все закончилось позитивно. Приятно порадовать зрителей, отыгравшись в концовке?

— Рад, что болельщикам понравилось. Мы для них играем. Сейчас надо отдохнуть, завтра уже играть. Тренеры все расскажут-покажут про Финляндию. (Евгений Белоусов)

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