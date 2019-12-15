Миро Аалтонен: «Стояла задача обыграть сборную России, но соперник оказался слишком хорош»

Нападающий сборной Финляндии Миро Аалтонен заявил, что перед его командой стояла задача обыграть сборную России в матче Кубка Первого канала (0:2).

— Возможно, только на футбольных матчах атмосфера бывает такой, как на матче в Петербурге, — цитирует Аалтонена РИА «Новости». — Это было действительно здорово, я получил удовольствие. Это особенный момент, когда ты играешь в хоккей на таком стадионе, было очень приятно. У нас сегодня стояла задача обыграть сборную России, но соперник оказался слишком хорош.

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