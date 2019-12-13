Кудашов о неудачном начале матча с Швецией: «Захлестнули эмоции»
17:30
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов — о неудачном матче против Швеции (3:4) на Кубке Первого канала и завтрашней игре с Чехией.
— У Жафярова и Барабанова небольшие повреждения, дали больше времени на восстановление, участие в матче возможно. Неудачное начало матча со шведами — волнение, захлестнули эмоции. Желание было огромное. Чехия — очень хорошая команда, умеют терпеть, где надо, — сказал Кудашов.
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