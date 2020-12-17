Гол Яшкина не спас Чехию от поражения в матче с Финляндией

Сборная Финляндии в матче Кубка Первого канала обыграла Чехию со счетом 4:3.

В составе финнов отличились Тони Сунд, Микаэль Руохомаа, Йере Карьялайнен и Отсо Рантакари. Чехи ответили точными бросками Лукаша Яшека, Доминика Лакатоша и Дмитрия Яшкина.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Финляндия — Чехия — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Голы: Сунд — 1 (Иломяки, Оямяки), 3:15 — 1:0. Яшек — 1 (Ленц, Машин), 12:10 — 1:1. Руохомаа — 1 (бол., Карьялайнен, Оямяки), 17:45 — 2:1. Карьялайнен — 1 (Линдбом, Юнттила), 22:05 — 3:1. Лакатош — 1 (А. Зборжил), 22:21 — 3:2. Рантакари — 1 (бол., Каски), 33:44 — 4:2. Яшкин — 1 (бол., Яшек, Нестрашил), 34:46 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Фурх.

17 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 0 зрителей.