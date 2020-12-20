Чехия одержала первую победу на Кубке Первого канала, обыграв Швецию

Сборная Чехии в заключительном для себя матче Кубка Первого канала победила Швецию (4:1). Два очка по системе «гол+пас» набрал Павел Пиха.

После этой победы чехи вышли на второе место с девятью очками, лидирует Россия — 13 баллов. Шведы на последнем месте с пятью очками.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала

Чехия — Швеция — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Берггрен — 1 (бол., Пяярви-Свенссон, Расмуссен), 12:33 — 0:1. Ленц — 1 (Пиха, А. Зборжил), 24:54 — 1:1. Блумел — 1 (Коштялек), 35:12 — 2:1. Газда — 1 (Яшек, Нестрашил), 39:20 — 3:1. Пиха — 1 (А. Зборжил), 55:23 — 4:1.

Вратари: Грубец — Линдбек.

Броски: 24 (3+10+11) — 31 (11+15+5).

Судьи: Шалагин, Шишло.

20 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 0 зрителей.