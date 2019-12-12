Андре Петерссон: «Нам удалось шокировать Россию»

Нападающий московского «Динамо» и сборной Швеции Андре Петерссон поделился впечатлениями от победы над сборной России в рамках Кубка Первого канала.

— Россия была хороша. Мы отлично провели первый период. Но потом соперник перехватил инициативу. Россияне играли сильнее. Но мы удержали нужный результат и победили. Наш вратарь Ларс Юханссон большой молодец. Он свел на нет множество угроз. Ларс — важный фактор нашей победы.

Я бы не сказал, что Самонов сыграл плохо. У нас получились хорошие броски. И повезло забить. У России отличная команда на бумаге. И с первой минуты они начали показывать свой высокий потенциал. Но нам удалось их шокировать. Хотя потом они взяли игру под свой контроль. С другой стороны, мы сами виноваты. Начали отбиваться, вместо того чтобы играть в хоккей. (Игорь Еронко)