Алексей Кудашов: «Мы сами позволили чехам вернуться в игру»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги матча Кубка Первого канала с Чехией (4:3 Б).

— Переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя 2:0, не использовали свои моменты — надо было увеличивать преимущество, — заявил Кудашов. — Дали чехам вернуться, поэтому игра сложная получилась.

— Чем недовольны?

— Мы неправильно сыграли в начале второго периода, не выполнили то, о чем договаривались. Чехи сильны контратаками, а мы позволили им забить первый гол. У нас было достаточно выходов «два в один». Очень академично играли, разыгрывали до пустых ворот, хотя надо было играть проще — забросить с одной передачи.

— Почему сборная так много пропускает на Евротуре?

— Ошибки в обороне напрямую приводили к пропущенным голам. Наши защитники не успевали за чехами, системность была немного неправильной.

— Вы посадили второе звено?

— Нет, просто они реже стали выходить. Бурдасов и Кузьменко появлялись.

— Как оцените игру тройки Сошникова и двух Ткачевых?

— К третьему периоду стали играть увереннее и неслучайно сравняли счет. Какое звено лучше играет и больше создает, то и чаще появляется. Мы стараемся распределить время примерно поровну, потому что нужно сэкономить силы на игры, которые часто идут.

— Не пожалели, что не выпустили питерского Ткачева в овертайме?

— Там была минута, надо было играть. Мы решили выпустить сыгранных армейцев. (Евгений Белоусов, Михаил Зислис)

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы