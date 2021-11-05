Бенефис Михаила Григоренко в Подольске.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 5:6 Б (1:0, 2:4, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лещенко — 4 (Попов, Смолин), 10:13 — 1:0. Григоренко — 7 (Нестеров), 25:09 — 1:1. Григоренко — 8 (Карнаухов), 26:49 — 1:2. Карнаухов — 3 (Григоренко), 33:22 — 1:3. Оямяки — 19 (Воронков, Аалтонен), 35:00 — 2:3. Григоренко — 9 (Валльмарк, Карнаухов), 36:32 — 2:4. Зинченко — 2, 37:34 — 3:4. Индрашис — 4 (бол., Одетт, Оямяки), 42:37 — 4:4. Смолин — 5 (Лещенко, Мусин), 51:34 — 5:4. Сергеев — 2 (бол., Валльмарк, Окулов), 54:44 — 5:5.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Ежов — Рейдеборн.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 29 (14+7+8+0) — 35 (11+10+11+3).

Судьи: Белов, Фатеев.

5 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».

Михаил Григоренко уезжал в «Коламбус» в статусе звезды КХЛ. Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 был важен для ЦСКА не меньше, чем партнер по тройке Кирилл Капризов. Вместе они выиграли Кубок Гагарина-2019, а в следующем сезоне были близки к повторению успеха, но он был приостановлен и так и не завершен из-за пандемии коронавируса.

Казалось, что для габаритного снайпера место в «Блю Джекетс» зарезервировано. Но после нескольких неудачных матчей Григоренко был отправлен в запас, и даже слабая игра команды в целом не сподвигла Джона Тортореллу вновь довериться российскому нападающему. В итоге перед нынешним сезоном Григоренко вернулся в армейский клуб. Но после возвращения старт сезона у него не задался — в первых матчах он получил травму, а потом долго не мог набрать форму. 9 (6+3) очков в первых 20 матчах сезона — слабая результативность для игрока такого уровня. Но сегодняшняя игра против «Витязя» показала, что Григоренко в полном порядке.

Хозяева повели в первом периоде, но неопытность молодых игроков в некоторых моментах сказывалась. Никита Нестеров выбил шайбу с клюшки 19-летнего Ивана Зинченко, а Григоренко не раздумывая щелкнул в дальний угол.

Дубль Григоренко оформил уже через 100 секунд. Павел Карнаухов воспользовался ошибкой защитника «Витязя» Лямина и отдал эффектную передачу за спину на Григоренко, который с ходу вогнал шайбу в сетку.

Через несколько минут уже Михаил создал гол для партнера. Он обыграл соперника на чужой синей линии и набросил на ворота, а Карнаухов подправил шайбу на пятаке.

Под занавес второго периода ЦСКА вновь поймал соперника на контратаке. Григоренко спокойно переиграл Ежова и оформил хет-трик за 11 минут и 23 секунды.

ЦСКА не только не удержал преимущество в две шайбы, но и мог проиграть — из-за ошибок в обороне армейцы пропустили трижды и спаслись только благодаря голу Артема Сергеева в большинстве. А потом и взяли два очка в серии буллитов. Учитывая плотность в таблице Западной конференции, это очень важная победа. Но не менее важно, что лидер ЦСКА Григоренко находит свою игру. Посмотрим, что будет дальше.