Тренер Разин ставит на уши КХЛ. Его «Северсталь» побеждает всех подряд и идет в таблице выше ЦСКА и «Локомотива»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Теперь стало ясно, почему Валерию Ничушкину запретили ехать на Олимпиаду в Корею. Помните ту историю, когда мы еще не объявили состав, а пришло письмо, что он, Сергей Плотников, Антон Белов и Михаил Науменков не будут допущены в Корею ни при каких обстоятельствах? Хоккеисты тогда говорили, что произошла чудовищная несправедливость, но от официальных лиц подробностей не было, так что все решили, что антидопинговые чиновники просто ткнули пальцем в небо. Но теперь оказалось, что это было не так. Одна из проб Ничушкина казалась Всемирному антидопинговому агентству подозрительной, фамилия хоккеиста мелькала в списках ВАДА, а сейчас лишь завершено расследование. Как выяснилось, нападающий сдал положительную пробу еще в 2012-м, причем в матче чемпионата КХЛ, когда «Трактор» переиграл «Авангард». Поскольку в России подменили результаты, Валерий никак не пострадал. Он поехал в Сочи, спокойно выступал за сборную, только сейчас расследование завершено окончательно.

Хоккеисту грозит от двух до четырех лет дисквалификации. Короткий срок дадут, если Ничушкин признается в употреблении запрещенного препарата, но насколько известно, ничего такого он делать не собирается. Удивительно, что наказание игроку начнет действовать именно сейчас, то есть в лучшем случае ему будет запрещено играть в Европе до 2023 года, так как в НХЛ на это никто не обратит внимания. И нападающий не сможет выступать за национальную команду. Но никто его приглашать и не собирался.

Тут ведь другая проблема. Бывший президент ИИХФ Рене Фазель в открытую говорил, что наши хоккеисты никогда ни на чем не попадались, так что их как-то наказывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Теперь выясняется, что это не так. Неприятно, но все же нельзя говорить, что у нас все «грязные». Ничушкин стал третьим российским игроком после Белова и Зыкова, который замешан в таких делах. Евгений Кузнецов — вне этого списка, там другое дело. Не так уж и много.

Рекорд

То, что делает Андрей Разин, — невероятно. Накануне «Северсталь» обыграла «Автомобилист» и установила клубный рекорд, одержав восемь побед подряд. Нет никаких сомнений в значимости этого достижения. «Северсталь» обыгрывала соперников из разных «социальных групп», дома и на выезде, да и вообще они уже десять матчей подряд набирают очки. Все началось с победы над «Торпедо», затем последовало поражение от «Локомотива» в овертайме и теперь рекордная серия. Следующий этап в карьере тренера — никто не будет удивляться подобным результатам. Потому что Разин уже неоднократно показывал, что умеет работать на различных уровнях. Он поражал всех победами с нищим саратовским «Кристаллом», выходил в финал ВХЛ с «Ижсталью», у которой не было денег на организацию нормальных поездок, выходил в плей-офф с череповецкой командой, а прямо сейчас его команда выше ЦСКА и «Локомотива», на четвертом месте в турнирной таблице.

«Автомобилист» прибыл в Череповец после обидного поражения в Москве от ЦСКА, не было сомнений, что команда, у которой мощная атака, начнет нагружать Владислава Подъяпольского, проводившего первый матч после травмы. И гости даже открыли счет. А потом... Дальше все наладилось: «Северсталь» стала играть очень правильно и дисциплинированно. Каждый был на своем месте, каждый делал то, что надо, а для таких клубов, как «Автомобилист», это становится непреодолимой преградой. Да, сейчас рано что-то говорить о перспективах команды Андрея Разина, многое может измениться, но ценность рекорда не уйдет. Тренер ставит на уши нашу лигу.

Кризис

Минское «Динамо» попало в тяжелейшую ситуацию. Белорусский клуб и на выезд поехал в экспериментальном составе, многие лидеры оказались на больничном, но проблемы со здоровьем игроков начались еще дома. В матче против московского «Динамо» был настоящий кошмар, было видно, что все выглядит очень вяло, ноги у хоккеистов не бежали, а голова не думала. На пресс-конференции Крейг Вудкрофт выглядел так, словно он выходит на общение с прессой из больницы. При этом тесты показывают, что никакого ковида у игроков нет. Обычная простуда, хотя уже все забыли, что она бывает простой.

Страдают и другие команды. Говорят, что уже есть заболевшие в московском «Динамо». В Уфе тоже связывают свои кадровые проблемы именно с матчем в Минске. После поездки из состава выпало несколько человек. Но трудно переоценить ущерб именно для динамовцев. После четырех поражений подряд они опустились уже на седьмую строчку в таблице, от девятой строчки все три пункта, правда, при одной игре в запасе. Но отметим, что две неудачи в этой серии было в момент, когда никаких эпидемий не было.

Впрочем, до перерыва остался лишь один матч, так что выпасть из зоны плей-офф не получится. Стоило ли белорусскому клубу требовать переноса матчей? А некуда переносить. Олимпийская пауза очень сильно ограничивает возможности лиги. Плюс, согласитесь, ситуация не выглядит тупиковой. У белорусского клуба есть возможность набрать игроков на заявку, их проблемы не выглядят форс-мажором. Просто не повезло. Теперь придется выбираться, но в их проблемах никто не виноват.