Клубам КХЛ пора брать тренеров из «вышки». Пример «Адмирала» — правило, а не исключение

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Адмирал» закончил сезон позже «Торпедо», «Северстали» и «Нефтехимика». Клуб изо всех сил бился во втором раунде плей-офф КХЛ, но все-таки не сумел пройти «Ак Барс». Леонид Тамбиев показал, что тренеру из ВХЛ можно доверять.

Следить за «Адмиралом» было интересно еще летом, когда Тамбиев привез команду на турнир в Сочи. Хоккеисты с удивлением рассказывали, как во время летнего турнира прививается дисциплина. Нельзя пропускать завтраки, обеды и ужины, хотя многие рассчитывали поесть вечером на берегу моря. Главный легко объяснял, почему у него такие правила:

— У нас тут один хоккеист решил самостоятельно питаться и сразу отравился, зачем нам терять игроков?

В итоге все быстро привыкли к тому, каков порядок у этого тренера. Надо было его придерживаться. Например, исключить глупые вопросы тренеру. О том, что именно Тамбиев ненавидит, было известно еще в высшей лиге.

ХК «Адмирал»

— Больше всего не люблю, когда у меня хоккеист спрашивает, мол, почему я не играю, — тренера трясло от этого вопроса еще пару лет назад. — Работай и будешь играть. Никакой сильный хоккеист не окажется в запасе.

Однако каждый год находился тот, кто не слышал об этом законе. Например, в этом чемпионате пострадал форвард Марк Верба, решивший уточнить у тренера о своих перспективах. Тамбиев его обменял при первой возможности, хотя вряд ли был доволен компенсацией. Марк-то спуска никому не давал (этого, кстати, отчасти и не хватило в серии с «Ак Барсом), а «Адмирал» получил Дмитрия Сидлярова, который, в сущности, так и не стал игроком основного состава.

Но основное достижение «Адмирала» в том, что было наглядно показано: хорошие тренеры есть и в ВХЛ. Только с ними надо уметь находить общий язык, доверять, не капать на мозги, а верить в то, что они делают. Да, до Тамбиева в лиге был Олег Леонтьев, но он пришел в «Нефтехимик» с опытом работы в главной лиге. Можно в этот список занести и Андрея Разина, но он дебютировал в КХЛ достаточно давно. Вроде бы не получилось у Игоря Гришина в «Спартаке». Но там немного другая ситуация. Гришин и в «вышке» первый сезон трудился, кроме того, попал в плохую систему. Впрочем, он уже вывел «Химик» в полуфинал, впервые в истории клуба.

ХК «Адмирал»

Но вернемся к Тамбиеву. В новокузнецком «Металлурге», где у него немного не получилось, рассказывали, насколько жестко тренер ведет себя с хоккеистами. Правда, не каждый раз, а после каких-то ужасных поражений. Были подобные истории в Караганде, Санкт-Петербурге с разгромами игроков и оскорблениями. В итоге специалисты опасались, что тренер начнет вести себя подобным образом и в КХЛ. Но было глупо так считать. Тамбиев точно знает, с кем можно себя вести жестко, а с кем нельзя. Он же взрослый человек, в конце концов.

Конечно, не у всех из ВХЛ получалось на более высоком уровне. Мисхат Фахрутдинов, выигравший в ВХЛ, провалил отрезок в «Амуре». Не все выходит у Вадима Епанчинцева, хотя его пример и не совсем справедливый. Но стопроцентного результата и быть не может. Главное, чтобы лифт между лигами работал, и пример Тамбиева показывает, что он точно не будет опасным. В конце концов, новые тренеры ни в чем не уступают «опытным коллегам». В отпуске к концу марта были Вячеслав Буцаев, Алексей Кудашов, Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин. А Леонид Тамбиев только в воскресенье трогательно прощался с публикой.

Пора клубам смотреть в другую сторону.