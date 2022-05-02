Обзор дня Алексея Шевченко.

«Авангард»

Новым тренером «Авангарда» официально стал Дмитрий Рябыкин. Говорят, что менеджеры клуба, переехавшего из Балашихи, сразу же позвонили Вячеславу Быкову с предложением вернуться в большой хоккей. Удивительно, что вообще начались звонки в Швейцарию. Бывший тренер сборной России давным-давно дал понять, что не собирается работать. Ему это не надо ни со спортивной, ни с материальной точек зрения. Но звонок Быкову показывает, что омичи напрасно потеряли последний год. За 12 месяцев, когда стало известно, что Боб Хартли точно уедет, можно было бы найти приемлемую кандидатуру.

Впрочем, один вариант был. В клубе надеялись на Игоря Никитина, но для этого надо было увольнять канадца летом. Но Никитин быстро нашел работу, а его контракт в Ярославле на следующий сезон был подтвержден. В итоге из списка претендентов остались две кандидатуры — Андрей Скабелка и Дмитрий Рябыкин. Опять же, по слухам, Александр Крылов зарубил первого, и у генерального менеджера Алексея Волкова не осталось выбора.

Назначение Рябыкина — серьезный риск. Да, он долго работает в «Авангарде», а последние четыре сезона трудился с канадским тренером и видел всю работу изнутри. Но это же совсем ничего не значит. Хоккей Хартли, его нюансы в работе и тактические наработки нельзя взять и скопировать. Боб пропустил все через себя, у него был длинный путь до момента, как он стал таким. Плюс в КХЛ канадец всегда чувствовал безграничное доверие руководства, которое прощало ему то, за что российского тренера давно бы уволили. Рябыкин только последние четыре года своей жизни знаком с Хартли. Что он будет слепо следовать прежним конспектам? Но это в спорте не работает. Не забывайте и о том, что у Хартли были очень хорошие игроки, а сейчас состав команды изменится, причем не в лучшую сторону. Есть и еще один фактор. Рябыкин на посту помощника не особо заботился об отношениях с хоккеистами. Сейчас в составе будет много новых имен, но останутся и те, кто видел, как Дмитрий себя ведет в роли помощника. И эта серьезная проблема. Придется снова меняться, но неизвестно, получится ли. «Авангард» выбрал очень рискованный вариант.

«Торпедо»

О том, что Игорь Ларионов — новый главный нижегородского клуба, было известно давно, но в «Торпедо» хранили молчание до начала последнего весеннего месяца. Уже и сам бывший тренер Дэвид Немировски рассказал, что контракт с ним прервали, но в офисе была тишина. Скорее всего, из-за того, что у Ларионова было действующее соглашение с ФХР.

В Нижнем Новгороде решились на интересный эксперимент. Ларионов — это ведь риск. Что у него было за плечами? Один турнир в роли главного на молодежном чемпионате мира (провал — остались без медалей), один турнир в роли помощника Валерия Брагина (поражение в финале от Канады). И на этом все. Ларионов очень общительный человек, мы прекрасно знаем, какого стиля он придерживается, как разговаривает с хоккеистами, какой хоккей ему нравится. Но перенести все это на средний клуб КХЛ будет очень непросто. Если бы Ларионов возглавил СКА или ЦСКА, то еще можно было бы понять, ведь его хоккей предназначен для спортсменов высокого уровня. В новой команде, которая далеко не самая богатая в лиге, будет ограниченный выбор. Да вы и сейчас можете посмотреть на новичков. Пока ни одного контракта, которому бы позавидовали остальные. Сумеют ли эти хоккеисты показать то, что хочет Ларионов? И сумеет ли тренер измениться, когда поймет, что его атакующий стиль не будет работать?

В лиге уже работал тренер, который совсем не осознавал, что у него за материал, — Герман Титов. Матчи его команд были интересными для нейтральных зрителей, но начальству не очень нравилось, когда идут поражения с огромным количеством пропущенных шайб. У Ларионова наверняка есть разные варианты. Он же все-таки поиграл на высоком уровне и видел, как действуют лучшие специалисты в разных ситуациях. Но опыт работы в НХЛ, да даже на уровне сборных может быть бесполезен в таком клубе, как «Торпедо».

«Салават Юлаев»

Виктор Козлов назначен главным тренером «Салавата Юлаева». Выбор клуба понятен, он похож на тот, что в Уфе придерживались последние годы. Николай Цулыгин, Томми Лямся и Козлов, до того как возглавить штаб, работали в команде помощниками. Новому главному не понадобится время на адаптацию, он прекрасно знает сильные и слабые стороны каждого. И даже вполне уверенно может давать советы по селекции, прекрасно понимая, какие хоккеисты нужны.

Из трех тренеров, которые стали главными 1 мая, пожалуй, только в «Салавате Юлаеве» рискуют меньше всех. Козлов какое-то время поработал главным в «Металлурге», но после замены Ильи Воробьева не сумел дать результат, проиграв во втором раунде. Прежний руководитель команды Геннадий Величкин, посмотрев на работу Козлова, отказал ему в доверии, но теперь мы не уверены, что он осознавал, что делает. Ведь на замену Козлову пришел Йозеф Яндач, а вы помните, чем все закончилось. Ждали, что чеха заменит именно Виктор, но на Урале снова выбрали другого — Илью Воробьева. Говорят, что это стало причиной конфликта. Виктор все опровергает, но источники подтверждают, что он был крайне недоволен решением руководства и совсем не помогал Илье Петровичу в достижении результата.

В 2020 году Козлов перебрался в Уфу, стал помощником Лямся, а иногда и подменял его, когда финн пропускал матчи из-за вируса. Кроме того, он был реальным кандидатом на должность главного тренера «Спартака», но выбрали Бориса Миронова. Сватали Виктора и в «Торпедо», но тоже не срослось. Что будет в «Салавате Юлаеве»? Козлову придется непросто, ведь команда лишилась легионеров и точно станет слабей, чем в прошлом сезоне. И совсем непонятно, как он проявит себя в новых обстоятельствах. Но ему будет легче, чем коллегам из «Авангарда» и «Торпедо». Он работал в клубе КХЛ и за два года на лавке в качестве ассистента получил хороший опыт.