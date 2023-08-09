«Авангард» расправил крылья, СКА в ожидании чистки. Репортаж из Сочи

Заключительный день Sochi Hockey Open принес яркие матчи и положительные эмоции.

Есть первое звено. И второе

«Адмирал» показывает, что еще не готов к победам, у «Авангарда» хорошее настроение, а питерский клуб завершил турнир в Сочи в задумчивости.

Жара в последние два дня турнира была совсем ужасная. Даже передвигаясь на самокате, не было спасения. Воздух был горячий, с какой бы скоростью ты ни ехал. Хорошо было только в пресс-центре, где, видимо, кондиционер накрутили до «плюс 15». Но если совсем уж замерз, то можно было переходить к ледовой площадке арены «Шайба». Там была комфортная температура.

— Вы не представляете, насколько жарко на льду, — вздыхал защитник омского клуба Роман Абросимов. — Да еще и лед был мягкий. Очень тяжело играть.

— Выхода нет, — говорю. — Хорошо хоть без тумана, как на некоторых аренах. Время сейчас совсем не хоккейное.

— Это да, — кивал новичок клуба. — Никто не жалуется.

— Как тренеры встретили?

— Пока все в рабочем порядке, — объяснял хоккеист. — Я с этими специалистами никогда не работал, мы пока привыкаем друг к другу, присматриваемся. Делаю все, что они скажут. Вроде бы претензий нет.

Абросимов — единственный, кто подрался на этом турнире, правда, все равно не получил полноценные пять минут — только четыре. Арбитры разняли.

— Да что-то в пылу борьбы завелся, — смущенно вспоминал Роман. — Не делать так больше?

— Делайте, — согласовал я.

Теперь соперникам «Авангарда» не поздоровится.

Омский клуб приехал к Черному морю с одним настроением, а уезжал совершенно с другим. И дело не в заключительной победе над «Адмиралом». Состав команды заметно усилился, теперь есть первое звено.

— И второе, — добавил генеральный менеджер клуба Антон Курьянов. — Мы же все время одну тройку в запасе держали.

— Теперь трансферная работа закончилась? — уточняю.

— А у нас еще есть 100 миллионов под «потолком», — широко улыбнулся он. — Если будет возможность, то состав можно будет усилить.

Он имел право радоваться. В переходный период ему сильно навредили посторонние люди, находившиеся в клубе, но молодой менеджер справился с проблемами.

— Приезжайте к нам в Омск, — неожиданно добавил он.

Я промолчал, Курьянов смущенно отвел глаза в сторону. Понятно, что эмоции его захлестнули.

В предпоследнем матче случилось то, что ждали все. Хоккеист омского клуба неправильно надел гамаши. Богдан Киселевич был единственным, кто играл с желтым фрагментом узора на левой ноге, хотя у всех этот цвет был на правой.

— Богдан, — вскричал я, увидев его. — Ну как же так?

Защитник выслушал историю и вздохнул.

— Я так рад, что вам настолько нечем заняться, что вы это заметили.

— Порядок есть порядок, — напоминаю я.

— В следующий раз я буду вас оповещать о своей форме, а вы скажете, как и что правильно носить, — пообещал он.

— Вы медкомиссию-то прошли? — уточняю.

— Полностью. И окулист не заметил никаких проблем, — признался Богдан.

То есть все было случайно.

Дамир Шарипзянов. Фото ХК «Авангард»

Удалось поговорить и с Дамиром Шарипзяновым. Летом он взял за привычку комментировать зарплаты своих одноклубников, так что хотелось узнать об условиях, предложенных Владимиру Ткачеву.

— Утвердите его зарплату? — уточняю.

— Я? — поразился Дамир. — Я никогда этого не делаю. Вы знаете его зарплату?

— Знаю.

— Ну и отлично. ЦИБ утвердил?

— Утвердил.

— Значит, все в порядке, ждем Владимира в клубе.

Возможно, Шарипзянов контролирует только доходы Арсения Грицюка.

Чемпионское похмелье «Адмирала»

Вечером перед отлетом домой я встретил игроков «Адмирала» в отеле. Оказывается, они в Сочи задержались.

— Сюда прилетели на чартере, а обратно вылетим в среду в Москву, там посидим четыре часа и на самолет в Минск, — рассказывали хоккеисты.

— Вы точно из КХЛ? — спрашиваю.

Они разводили руками. Вот почему надежды на успех в сезоне нет. Там экономят на том, на чем нельзя экономить. Забрали у хоккеистов выходной, держат в отеле. Какой смысл в этом?

Но на последний матч команда из Владивостока выходила серьезно. Я видел, как Леонид Тамбиев метался по скамейке, выговаривал игрокам. Правда, потом признался, что настроя не хватило.

— У вас было чемпионское похмелье? — спросили его на пресс-конференции.

— Боже, слова-то какие, — удивился тренер.

Сочинцы, в целом выступили отлично, гораздо выше ожиданий, и сейчас ждут новостей от СКА. Про белорусских игроков питерского клуба уже все говорили, но я слышал, что к Дмитрию Кокореву может переехать и Святослав Гребенщиков.

Лишним он не будет, все равно команде нужно усиливать и атаку, и оборону. Три-четыре хоккеиста не помешают, тем более в легальную аренду.

Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Но в СКА пока все отрицают.

— У меня нет новостей по составу, — признался главный тренер Роман Ротенберг после фантастического матча со сборной России. — Мы сейчас едем в горы, на сбор. Будем смотреть тренировки. Думаю, что к турниру Пучкова уже будет оптимальный состав.

Клуб пока превышает «потолок» почти на 170 миллионов, но летом на это никто не смотрит. До заявки еще есть время.

Но было заметно, что Ротенберг опечален тем, что увидел на льду. Да, есть хорошие моменты вроде игры молодежи. Но есть и совсем странные ситуации. Как можно было упустить за период преимущество в три шайбы и проиграть по буллитам?

— Такие матчи повышают рейтинг хоккея, — сказал тренер. Но было заметно, что итог его совсем не радовал. Вот если бы СКА отыгрался с 2:5 и победил по буллитам, то настроение было бы лучше.

Наверное, все трансферные новости в жизни клуба произойдут в ближайшие дни.