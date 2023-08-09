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Сегодня, 13:15

Ухожу красиво. Данис Зарипов покидает большой хоккей

Прощальный матч Даниса Зарипова состоится в Казани 9 августа
Михаил Зислис
Обозреватель
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Данис Зарипов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина официально завершил игровую карьеру.

Народный герой

Данис Зарипов уходит из большого хоккея очень красиво — в окружении верных друзей и преданных болельщиков. Торжественный момент обычно вызывает слезы и сожаление. Но лично у меня в этот раз превалируют совсем другие эмоции. Форвард построил такую великолепную карьеру, что им приходится только восхищаться и еще сильно завидовать его успешности.

Прямо сейчас разбрасываться словами «великий» и «выдающийся», наверное, было бы странным. О месте личности в истории дискутировать придется не в моменте, а все-таки немного позднее. Только по одной причине, которая не имеет отношения к десятку выигранных титулов и сотням заброшенных шайб. Зарипов воспринимается как настоящий народный герой в первоначальном значении этого выражения. Сложно найти человека без недостатков, но вспомнить, чтобы у Даниса были постоянные враги, хейтеры и критики, невозможно.

Данис Зарипов на Матче Звезд КХЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У него, как и у любого спортсмена, случались неудачные отрезки. Достаточно вспомнить последние годы выступлений за «Ак Барс» — как в первый приход, так и во второй. Сам нападающий любил поворчать и побурчать, когда у него что-то не получалось. Были в какие-то моменты непростые ситуации в общении с тренерами. Однако ни единого намека на негативный шлейф вокруг фигуры Зарипова не наблюдалось, а редкие проступки не изменили общего мнения.

Данис Зарипов. Зарипов — все. Почему легендарный игрок закончил с хоккеем посреди сезона?

В 2017-м он попался на допинге — в одной из проб был обнаружен псевдоэфедрин. Двухлетняя дисквалификация после апелляции была сокращена до полугода. Арбитражный суд в Лозанне признал, что игрок принимал запрещенный препарат непреднамеренно. Другому спортсмену такая ошибка могла дорого обойтись и надолго лечь черным пятном на фамилии. К Зарипову эта грязь не пристала. Легко понять почему.

Уроженец одного из рабочих районов промышленного Челябинска, воспитанник некогда известной школы «Мечел» никогда не считался талантом большой величины. Ему не прочили звездного будущего, как многим его современникам, долгое время он воспринимался как неплохой игрок, которому повезло оказаться в нужном месте. Когда это повторяется из раза в раз, то общее мнение меняется. Не самый быстрый и не самый физически мощный Зарипов демонстрировал потрясающую стабильность на протяжении двух десятилетий.

Василий Кошечкин и Данис Зарипов с Кубком Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знает, как побеждать

В «Ак Барсе» знаменитая тройка, где ему компанию составляли Алексей Морозов и Сергей Зиновьев, распалась. Двое ее участников быстро пошли на спад. Тогда как Данис обрел второе дыхание в «Металлурге» — в уральском клубе он смотрелся ничуть не хуже, чем в свои лучшие годы в Казани. Блестящая история настоящего спортсмена и большого профессионала.

Данис Зарипов. Скомканное прощание. Зарипов завершил карьеру не так, как полагается великим

Поразительное дело, что в хоккейной России, которая долгие годы ориентируется на НХЛ, игрок, который провел в Северной Америке всего один сезон, когда ему было всего лишь 17 лет, стал всеобщим любимцем. Это редчайшее явление. Не сомневаюсь, что за счет своего потрясающего хоккейного интеллекта нападающий мог бы спокойно закрепиться в условном «Нэшвилле» и сделать неплохую карьеру за океаном. Но игрок сам лично, и весь отечественный хоккей в целом только приобрели от того, что было принято решение остаться дома и радовать своих болельщиков.

Данис Зарипов в сборной России в 2006 году.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Заслужить всеобщую любовь Зарипову помогла сборная России, в составе которой он выиграл несколько медалей, включая три золота. Последняя победа на чемпионате мира в 2014-м тоже напрямую связана с ним. В Минске он находился не в лучшей форме после изнурительного плей-офф, в котором его «Металлург» завоевал Кубок Гагарина. Играя с травмой, чуть ли не на одной ноге, Зарипов стал одним из лучших игроков команды, отдав больше всех результативных передач, и не потерялся на фоне звезд типа Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Иногда Данис мог дуться на окружающих и становиться букой, но эти периоды в его жизни были краткосрочными. Он умел располагать к себе окружающих и спокойно общался с журналистами, не отгораживаясь от них маской высокомерия. При всех своих достижениях форвард оставался человеком приземленным и не забывал своих корней. Как не восхищаться таким человеком, даже не принимая во внимание его постоянное участие в благотворительных проектах?

Сергей Мозякин и&nbsp;Данис Зарипов. «Всегда хотели играть в тройке с Данисом. И такой момент произошел». Мозякин — о карьере Зарипова

Коммуникабельность и природный ум позволили стать ему успешным вне льда задолго до завершения карьеры. Созданная с нуля фабрика по производству клюшек «Заряд» стала не показушным, а реальным примером импортозамещения. Такой человек не может долго сидеть без дела. Может, именно поэтому он и задержался до 40 с лишним лет в качестве игрока. Нет сомнений, что Зарипов принесет много полезного в новой роли. Он знает, как побеждать, а титулы притягиваются к нему как магнит.

Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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