«Авангард» без первого звена и гипноз игрока сборной России. Что происходит в Сочи

Репортаж специального корреспондента «СЭ» с первого предсезонного турнира КХЛ.

Сюрпризы от «Сочи»

На турнире в Сочи Михаил Кравец демонстрирует оптимизм, Дмитрий Бучельников понял, когда он не забивает, а в клубе «Сочи» совсем другая обстановка, чем год назад.

Даже забыл, что в прошлом году матч между «Сочи» и «Авангардом» стал самым зрелищным на турнире. Точнее, не вся игра, а первые пять минут, когда команды начали биться на льду. Но туристы, собравшиеся на арене, помнили и ждали стартового вбрасывания. Смешно, но после него центральные случайно зацепились клюшками, и зал замер. Но игроки разошлись в разные стороны. Болельщики охнули, они были разочарованы, что шоу не состоялось.

— Вы поймите, я не против драк, — оправдывался перед журналистами главный тренер хозяев Дмитрий Кокарев. — Но только когда они происходят по какому-то поводу, во время матча. А когда с первых секунд летят кулаками махать... Это не по мне.

Черноморцы сейчас совершенно другие. Это именно хоккейная команда, которая планирует достойно сыграть в чемпионате и трудится ради результата. Конечно, многих беспокоит, как проявит себя в дебютный сезон главный тренер, который раньше работал лишь в МХЛ. Но это нормально. Участь всех дебютантов -пристальное внимание к ним.

— Кое-что от молодежной лиги пришло, — признается один хоккеист. — Например, у нас появилось какое-то странное правило. На тренировке никто не должен выходить на лед, пока там не появился тренер. Даже если ты вышел раньше — сиди на скамейке, жди тренера. А мне, может быть, потянуться надо.

Впрочем, это не такое правило, от которого бы все воротили нос.

— На мне это никак не сказывается, — улыбается Никита Феоктистов. — Раз сказали — надо выполнять. Радует другое. Теперь в раздевалке ребята общаются друг с другом, улыбаются. Раньше потренировались — разбежались. Никого не найти. Сейчас все совсем иначе.

И это по игре видно. Победили молодую сборную России, хотя было непросто против бегающей команды, где хоккеисты стараются показать, что умеют играть на высоком уровне. Переиграли «Авангард», причем абсолютно по делу.

А еще сочинцы ходят по арене со странной эмблемой на форме. Она не имеет отношения к логотипу команды, откуда вообще взялась — никто не говорит. Попытки выяснить, что происходит, натыкаются на загадочные улыбки со стороны сотрудников клуба.

«Ждите сюрпризов», — только и смог добиться от руководства.

Между прочим, сочинцы единственные, чьи матчи на турнире показали и покажут в эфире общедоступного спортивного канала. А в прошлом году их не видели ни разу. И по первым двум матчам кажется, что будет на что посмотреть.

Фото ХК «Сочи»

Проблемы «Авангарда»

А что же «Авангард»? Говорят, что порядки в Омске по-прежнему от старого руководства. Якобы «не дают» поговорить с главным тренером и генеральным менеджером. Мол, не время. Ничего, еще чуть-чуть, и никто с ними не заговорит даже после просьбы. «Авангарду» пора бы избавляться от своего отношения. Мы видим середняка лиги, который будет интересен лишь своему региону, но не всей хоккейной общественности.

Впрочем, Михаила Кравца я встретил днем.

— Сочувствую, — говорю.

— Чего это? — удивился тот. — Я на позитиве, настроение отличное.

— Так у вас первого звена нет.

— И что? Тем интереснее работать. Вы любите писать?

— Наверное, — ответил я после секундной паузы.

— А я люблю тренировать, — закончил мысль Кравец. — Мне это нравится, я получаю удовольствие.

По поводу Корбэна Найта всех все равно отправляют к генеральному менеджеру, но уже понятно, что он не приедет. Есть вполне справедливое опасение, что без него завянет Рид Буше, а ведь в «Локомотиве» так и было. Да и вообще у команды нет нормального центра высокого уровня. Пока нет. Говорят, что ищут.

Но пока не нашли, омский клуб выглядел очень плохо после «Сочи».

— У нас проблемы в атаке, — не скрывал разочарования Кравец. — 12 форвардов не забросили ни одной шайбы.

И дело даже не в этом. Честно говоря, «Авангард» совсем ничем не отличается от «Сочи». То, что Шарипзянову или Пьянову платят огромные деньги на ровном месте, не делает их лучше Глеба Корягина или Кирилла Рассказова.

Фото ХК «Авангард»

«Адмирал» лишили выходного

Хоккеисты «Адмирала» заселились в отель, где проживаю и я, сразу огорошив новостью.

— У нас задача — выиграть сочинский турнир, — наперебой рассказывали они. — Приз — выходной.

Это серьезная мотивация, но позже я узнал, что хоккеистов обманули. Планировалось, что они будут отдыхать до 12 августа, но в этот день у команды общие мероприятия. Съемка на заявку, другие медиадействия. Выходной отменяется, не знаю, как Леонид Тамбиев будет смотреть парням в глаза.

Думаю, впрочем, что уверенно. На тренировке в Сочи он удивился, что на арене журналист.

— Я все понимаю, — ворчал он. — Но вы должны согласовать съемку.

— С кем? — удивлялся я. — Вы на выставочном турнире, что я увижу на вашем занятии такого удивительного?

— Вы можете подглядеть наши секреты, — настаивал Тамбиев.

— Какие?! — вскричал я. — Ваш секрет стоять на красной и отбрасываться? Но это и так все знают.

— Ну, вы правы, — успокоился тренер. — Снимайте. Только уж все секреты все равно не выдавайте.

На этом и сошлись.

Пока мы препирались, я стоял у бортика. Послышались шум и кряхтенье.

— Я вас от шайбы прикрыл, — подъехал ко мне тренер Ильнур Гизатуллин. — Летела прямо в вас, но попала мне в спину.

— Спасибо, — говорю. — Помогли.

Позже провел расследование и узнал, что в меня целился Николай Чебыкин. Запомним это имя.

Фото ХК «Адмирал»

Пляж вместо тренировки

Обстановку в СКА трудно описать так, чтобы вы все прочувствовали. Представьте, что в команде 12 человек, которые точно не выйдут на лед во время турнира, так как пришли из отпуска позже. И кого-то из них точно уволят, так как питерцы превышают потолок зарплат.

Но кого именно уберут — никто не знает!

— Мы все решим по итогам турнира, — обещает Роман Ротенберг. — СКА никогда не нарушал регламент, и в сезон мы войдем правильно, потолок будет на месте.

— Придется кого-то отчислить, — напоминаю.

— А подскажите — кого? — то ли в шутку, то ли всерьез спросил Ротенберг.

Надеюсь, что в шутку.

И это еще часть хоккеистов команды выступает за сборную России. И они тоже надеются сыграть за питерский клуб. Или не надеются? Говорят, что уже есть договоренность, что Дмитрий Бучельников будет выступать за «Сочи». Официальной информации нет, потому стороны не подтверждают и не опровергают слухи.

— Вы, Дмитрий, в первом матче попали шайбой в маску Михаилу Бердину, — напомнил я. — Для того, чтобы побыстрее познакомиться с новым партнером?

Но Дмитрий был не склонен шутить. Он вообще смотрел на меня подозрительно.

— Как-то мы с вами поговорили в Воскресенске, а потом я не забивал 13 матчей подряд, — начал он.

— Да я...

— А потом я поговорил с вами в Ступино на матче МХЛ и забил всего дважды за несколько матчей.

— Так это...

— Так что не буду я с вами разговаривать, — закончил Бучельников.

Все-таки я сильнее некоторых тренеров. Могу управлять, как минимум одним хоккеистом, на расстоянии.

К счастью, в сборной я больше ни на кого не оказываю такого гипнотического влияния. Команда в пятницу заменила ледовую тренировку длительным занятием по растяжке на свежем воздухе. И ребята устали так, как не уставали на льду.

— И все равно это лучше, чем сейчас находиться в клубе, — признавались многие. — Там двухразовые занятия, а мы сейчас на пляж пойдем и купаться будем.

Вот потому на сочинский турнир все едут с удовольствием.