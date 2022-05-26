Еще один чешский хоккеист отказался возвращаться в Россию. «Авангард» потерял основного вратаря

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратари

«Авангард» потерял вратаря Шимона Грубеца. Чешский легионер принял решение не возвращаться в КХЛ, пропустить сезон, и клуб ничего с этим поделать не мог. Угрозы забрать полную компенсацию, не выдавать трансферную карту ни к чему не привели. Команда, переехавшая в Омск, теперь в тяжелом положении. Грубец не был великим голкипером, но в стабильности ему не откажешь. А в условиях нынешнего кадрового дефицита это очень многое значит.

Кажется, что в «Авангарде» в последнее время вводили в заблуждение болельщиков. Менеджеры давали понять, что с Шимоном еще ничего не решено, но буквально в течение нескольких минут после новости о Грубеце объявили о контракте с вратарем Станиславом Галимовым. И назвать это равноценной заменой нельзя. Новичку команды 34 года. Не так-то и много по вратарским меркам, но лучшие времена вратаря далеко позади. Наверное, пик карьеры пришелся на 2014-2016 годы, когда Галимова и привлекали в сборную, а он пользовался спросом среди топ-клубов. Затем наступил спад. Станислав провел довольно посредственный сезон в «Торпедо», затем переехал в «Металлург», побывал в «Тракторе» и рижском «Динамо». И нигде даже близко не приближался к своему лучшему уровню.

Сезон 2020/21 Галимов провел в Риге, и иначе, как кошмаром, то время назвать было нельзя. Да, в тот год латвийский клуб под руководством Петериса Скудры вообще представлял собой унылое зрелище, но отчасти и из-за вратарей. Это же надо провести 16 матчей, пропуская в среднем более трех шайб и отражая лишь 88,9 процента бросков! Но весь прошлый сезон Галимов провел в «Кярпяте» и неожиданно стал основным вратарем. Команда даже вышла в плей-офф, но надолго там не задержалась. Однако это Финляндия, там все немного иначе. «Авангард» вступает в сезон с парой Василий Демченко — Станислав Галимов. Лет пять-шесть назад такому бы подбору вратарей точно бы позавидовали, но не сейчас.

Проблема

В «Металлурге» тоже никак не могут найти вратарей. Просмотровый контракт дали даже Андрею Филоненко, а ему уже 27 лет. Это воспитанник армейской школы хоккея. Про вратаря много говорили в сезоне-2015/16, когда он неожиданно пробился в основной состав клуба ВХЛ «Звезда» и считался потенциальной заменой Ильи Сорокина в КХЛ. Но потом все пошло наперекосяк. Какие-то травмы, а из-за них — психологические проблемы. Андрей все реже появлялся на льду, а потом пропал с орбиты. В чемпионате-2017/18 он провел только один матч, говорили даже, что заканчивает, но затем покинул армейскую систему.

В высшей лиге не пошло. Филоненко не смог закрепиться в составе «Нефтяника», провел не самое лучшее время в Орске. Карьера шла к завершению. Андрей, не получив никаких достойных вариантов в России, уехал доигрывать в Польшу, там бы и остался, если бы не мировой кризис. Просмотровый контракт от «Металлурга» показывает, как сильно отчаялись в Челябинской области, занимаясь поиском вратарей. И Василий Кошечкин пока договор не подписывает, и Ивану Налимову ничего не предлагают. Пошли разговоры о Эдварде Паскуале или Мэтте Томкинсе (этот голкипер должен был оказаться в московском «Динамо» в прошлом году, но что-то не срослось).

Плюс у клуба появились и другие проблемы. Так помощник Ильи Воробьева Марк Френч заключил контракт в Германии, значит, его работа в Магнитогорске исключена. А Френч — это очень умный тренер, его вклад в удачный сезон неоценим. Вроде бы только-только новый договор подписал тренер вратарей Клемен Мохорич, но сейчас уже нет гарантии, что останется и он. Найти помощников для Воробьева — большая проблема, хотя тренер не стесняется говорить, что ему нужны сильные специалисты, он не боится, что его подсидят. Тяжелый период наступает в жизни «Магнитки».

Обмен

СКА и московское «Динамо» совершили обмен, который может показаться неравноценным. В Санкт-Петербург уезжает защитник Андрей Педан, а из системы переходит белорусский форвард Александр Скоренов. При других обстоятельствах можно было бы посчитать бело-голубых проигравшей стороной. Возможно, так оно и есть, но, как вы знаете, в клубе «смена вектора развития», при котором избавляются от дорогих хоккеистов. Зарплата Андрея Педана больше 40 миллионов, ему предлагали переподписание с понижением, но смысла в этом не было. Можно было расторгнуть контракт, но выбрали вариант с обменом.

Скоренову всего 22 года, в прошлом сезоне он переехал из родной Белоруссии в «СКА-Неву» и достаточно неплохо проявил себя в ВХЛ. Это был заметный хоккеист команды, Александр набрал 32 (15+17) балла в регулярном чемпионате, правда, провалил плей-офф, ни разу не забросив в девяти встречах. Однако виден потенциал парня, хотя немного смущает, что у него единственный успешный год. Впрочем, это нормально, когда хоккеисту всего 22. За спиной у Скоренова есть проигранный финал в чемпионате Белоруссии с «Гомелем», но мы не будем считать это за серьезное достижение. В сборную, например, Скоренова до этого сезона не приглашали.

СКА еще сильней укрепил, утяжелил и ужесточил свою оборонительную линию. Теперь у Романа Ротенберга есть Педан, Пашнин, Рукавишников, Ожиганов, Фальковский и Пыленков. Плюс еще человек пять для ротации. В защиту больше никого и искать не надо. На этом можно поставить точку.