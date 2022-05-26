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Сегодня, 10:00

Еще один чешский хоккеист отказался возвращаться в Россию. «Авангард» потерял основного вратаря

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Шимон Грубец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратари

«Авангард» потерял вратаря Шимона Грубеца. Чешский легионер принял решение не возвращаться в КХЛ, пропустить сезон, и клуб ничего с этим поделать не мог. Угрозы забрать полную компенсацию, не выдавать трансферную карту ни к чему не привели. Команда, переехавшая в Омск, теперь в тяжелом положении. Грубец не был великим голкипером, но в стабильности ему не откажешь. А в условиях нынешнего кадрового дефицита это очень многое значит.

Кажется, что в «Авангарде» в последнее время вводили в заблуждение болельщиков. Менеджеры давали понять, что с Шимоном еще ничего не решено, но буквально в течение нескольких минут после новости о Грубеце объявили о контракте с вратарем Станиславом Галимовым. И назвать это равноценной заменой нельзя. Новичку команды 34 года. Не так-то и много по вратарским меркам, но лучшие времена вратаря далеко позади. Наверное, пик карьеры пришелся на 2014-2016 годы, когда Галимова и привлекали в сборную, а он пользовался спросом среди топ-клубов. Затем наступил спад. Станислав провел довольно посредственный сезон в «Торпедо», затем переехал в «Металлург», побывал в «Тракторе» и рижском «Динамо». И нигде даже близко не приближался к своему лучшему уровню.

Сезон 2020/21 Галимов провел в Риге, и иначе, как кошмаром, то время назвать было нельзя. Да, в тот год латвийский клуб под руководством Петериса Скудры вообще представлял собой унылое зрелище, но отчасти и из-за вратарей. Это же надо провести 16 матчей, пропуская в среднем более трех шайб и отражая лишь 88,9 процента бросков! Но весь прошлый сезон Галимов провел в «Кярпяте» и неожиданно стал основным вратарем. Команда даже вышла в плей-офф, но надолго там не задержалась. Однако это Финляндия, там все немного иначе. «Авангард» вступает в сезон с парой Василий Демченко — Станислав Галимов. Лет пять-шесть назад такому бы подбору вратарей точно бы позавидовали, но не сейчас.

Проблема

В «Металлурге» тоже никак не могут найти вратарей. Просмотровый контракт дали даже Андрею Филоненко, а ему уже 27 лет. Это воспитанник армейской школы хоккея. Про вратаря много говорили в сезоне-2015/16, когда он неожиданно пробился в основной состав клуба ВХЛ «Звезда» и считался потенциальной заменой Ильи Сорокина в КХЛ. Но потом все пошло наперекосяк. Какие-то травмы, а из-за них — психологические проблемы. Андрей все реже появлялся на льду, а потом пропал с орбиты. В чемпионате-2017/18 он провел только один матч, говорили даже, что заканчивает, но затем покинул армейскую систему.

В высшей лиге не пошло. Филоненко не смог закрепиться в составе «Нефтяника», провел не самое лучшее время в Орске. Карьера шла к завершению. Андрей, не получив никаких достойных вариантов в России, уехал доигрывать в Польшу, там бы и остался, если бы не мировой кризис. Просмотровый контракт от «Металлурга» показывает, как сильно отчаялись в Челябинской области, занимаясь поиском вратарей. И Василий Кошечкин пока договор не подписывает, и Ивану Налимову ничего не предлагают. Пошли разговоры о Эдварде Паскуале или Мэтте Томкинсе (этот голкипер должен был оказаться в московском «Динамо» в прошлом году, но что-то не срослось).

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Плюс у клуба появились и другие проблемы. Так помощник Ильи Воробьева Марк Френч заключил контракт в Германии, значит, его работа в Магнитогорске исключена. А Френч — это очень умный тренер, его вклад в удачный сезон неоценим. Вроде бы только-только новый договор подписал тренер вратарей Клемен Мохорич, но сейчас уже нет гарантии, что останется и он. Найти помощников для Воробьева — большая проблема, хотя тренер не стесняется говорить, что ему нужны сильные специалисты, он не боится, что его подсидят. Тяжелый период наступает в жизни «Магнитки».

Обмен

СКА и московское «Динамо» совершили обмен, который может показаться неравноценным. В Санкт-Петербург уезжает защитник Андрей Педан, а из системы переходит белорусский форвард Александр Скоренов. При других обстоятельствах можно было бы посчитать бело-голубых проигравшей стороной. Возможно, так оно и есть, но, как вы знаете, в клубе «смена вектора развития», при котором избавляются от дорогих хоккеистов. Зарплата Андрея Педана больше 40 миллионов, ему предлагали переподписание с понижением, но смысла в этом не было. Можно было расторгнуть контракт, но выбрали вариант с обменом.

Скоренову всего 22 года, в прошлом сезоне он переехал из родной Белоруссии в «СКА-Неву» и достаточно неплохо проявил себя в ВХЛ. Это был заметный хоккеист команды, Александр набрал 32 (15+17) балла в регулярном чемпионате, правда, провалил плей-офф, ни разу не забросив в девяти встречах. Однако виден потенциал парня, хотя немного смущает, что у него единственный успешный год. Впрочем, это нормально, когда хоккеисту всего 22. За спиной у Скоренова есть проигранный финал в чемпионате Белоруссии с «Гомелем», но мы не будем считать это за серьезное достижение. В сборную, например, Скоренова до этого сезона не приглашали.

СКА еще сильней укрепил, утяжелил и ужесточил свою оборонительную линию. Теперь у Романа Ротенберга есть Педан, Пашнин, Рукавишников, Ожиганов, Фальковский и Пыленков. Плюс еще человек пять для ротации. В защиту больше никого и искать не надо. На этом можно поставить точку.

Андрей Педан
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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Свежие инсайды КХЛ. Сколько получат Шипачев и Войнов по новым контрактам? Когда наконец будут топ-трансферы от «Авангарда»?
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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