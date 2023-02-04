Уберет ли новый генменеджер «Трактора» главного тренера? Второго провала подряд никто не простит
«Трактор» официально объявил о назначении Алексея Волкова на пост генерального менеджера. От новичка большие ожидания. Волков должен взять на себя всю спортивную часть и решить проблемы челябинцев. Спрашивать с него будут со следующего сезона. Ошибаться нельзя.
Алексей Волков этот чемпионат начинал в «Авангарде», а потом эмоционально покинул омский клуб, не согласившись с тем, что в его работу постоянно вмешиваются. Обсуждать прошлое не имеет никакого смысла. Да, в Балашихе/Омске случались провалы, но были удачные сделки. Только это специфический клуб, где решения принимаются самым сложным образом, а последнее слово за тем, кто не разбирается в хоккее.
В Челябинске все будет иначе. Иван Савин наконец-то займется своими прямыми обязанностями. Он — генеральный директор и у него нет времени влезать в чистый спорт, обсуждать вопросы с хоккеистами, с агентами. Обязанности совсем другие. Надо наладить финансирование, зарабатывать деньги для клуба, а не смотреть игры «Челмета».
Последнее будет на Волкове. По идее, прямо сейчас он должен работать 25 часов в сутки. Да, надо начинать переговоры о формировании «Трактора» на следующий год, при этом нужно выстроить четкую систему взаимоотношений с командой МХЛ и ВХЛ. Оба клуба должны не спортивные задачи решать, а готовить игроков для клуба КХЛ, никаких других целей быть не должно. Надо разбираться с детской школой.
Но спрашивать будут за другое. Первоочередная задача Алексея — вратарский вопрос. Сейчас в «Тракторе» есть четыре голкипера, которые могут играть в КХЛ, пара талантливых человек в системе, но при этом нет никого, кто бы стал полноценным первым номером в клубе, у которого серьезные задачи. На рынке же неоднозначный выбор. Вроде бы, предложения есть, но кто из свободных агентов с российским паспортом может однозначно потащить свою команду к кубку?
Очень аккуратно следует относиться и к выборам легионеров. Лимит сокращен, но можно взять и четырех иностранцев. И пусть на иностранном рынке тоже не все в порядке, найти подходящих людей можно. Только вот с амплуа нужно определиться. Если «Трактор» найдет хорошего иностранного голкипера, то тогда будет гораздо легче. И не надо экономить, если появится подходящий вариант. Правда, не стоит забывать, что еще два десятка российских клубов будут конкурентами.
Требуется разобраться и с нынешним составом. Будем честными, нынешний вариант неидеален. По именам все неплохо, но когда строишь команду, то надо обращать внимание не на статистику, а на функционал. Надеемся, Волков это понимает.
Не думаю, что у генерального менеджера есть ответ на вопрос, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне. Мы сейчас убедились, что Анвар Гатиятулин не готов меняться, он приверженец своей системы и не намерен отступать. Есть ли будущее у такого хоккея — сложный и спорный вопрос. Но и на рынке не сказать, что полно других тренеров. Правда, варианты все равно существуют. По моим данным, уже ведутся предварительные переговоры с некоторыми кандидатами. Но у Гатиятулина контракт на следующий сезон, и в случае досрочного расторжения ему надо будет выплачивать 40 миллионов. Готовы ли в «Тракторе» рисковать и выкидывать такую сумму на ветер?
Вопросов много. И решить их надо довольно быстро. Второго такого сезона «Трактор» позволить себе не может.
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