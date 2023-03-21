Главный легионер-неудачник в КХЛ. Французский форвард получает большие деньги, но ничего не выиграл

Стефан Да Коста вместе с «Автомобилистом» завершил сезон в первом раунде, который год ничем особенным не проявив себя в плей-офф.

Восемь лет без кубка

«Магнитка» становится самой неприятной командой для Стефана Да Косты. Меняются составы и партнеры, сезоны и стадии плей-офф. Неизменно одно: «Металлург» выбивает француза из борьбы за Кубок Гагарина. Так произошло в 2016-м, когда машиноподобный ЦСКА Дмитрия Квартальнова остановился в шаге от победы. «Металлург» выиграл серию в седьмом матче, а Да Коста позже назовет эту игру самой разочаровывающей в карьере. Так близко к кубку француз не подбирался, притом что играл с Радуловым, Зайцевым и Сорокиным. Стефан сменил четыре команды, но мечты о победе в КХЛ так и остаются мечтами. Одного из самых высокооплачиваемых легионеров лиги небезосновательно называют ее главным неудачником.

Да Коста — француз с польскими корнями по маминой линии. Стефан увлекся хоккеем вслед за старшими братьями на родине. А когда понял, что хочет построить большую карьеру, в 17 лет переехал в США. Три сезона форвард отыграл в юниорских лигах, затем попал в NCAA — сильнейший университетский чемпионат. Так открылась дорога в НХЛ. Однако в основе «Оттавы» колоритный нападающий не задержался. Большую часть сезонов провел за фарм-клуб, а в главной лиге планеты отыграл лишь 47 матчей и набрал скромные 11 (7+4) очков. Односторонний контракт ему не предложили, а время в АХЛ форварду осточертело. Положение дел не устраивало француза — Стефан переехал в Россию, где дали шанс играть в хоккей, который близок по духу.

Стефан Да Коста. Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА с 2014 года начал строительство чемпионской команды и вошел в самый успешный период российской истории клуба. С сезона-2014/15 начался подъем армейцев. Новичок КХЛ и первый француз лиги Да Коста стал системообразующим форвардом команды Квартальнова. Техничный и умный центр, который выжигал точку и дирижировал игрой пятерки, — о таком нападающем мечтали многие клубы. Значимость Да Косты для ЦСКА объясняет результативность: с 62 (30+32) очками в 46 матчах иностранец стал вторым бомбардиром после партнера по тройке — Александра Радулова. Армейцы дошли до финала конференции, но в сумасшедшей семиматчевой серии пропустили вперед СКА, позволив петербуржцам отыграться с 0-3. Через год москвичи с Да Костой вышли в финал, но не справились с «Металлургом», за который солировали Данис Зарипов и Сергей Мозякин. Француз запомнился голом с середины площадки в ворота Василия Кошечкина, но Кубок Гагарина так и не поднял над головой.

Король в регулярке — паж в плей-офф

Третий сезон в ЦСКА выдался самым противоречивым для Стефана. Француз из-за травмы пропустил часть регулярки, а плей-офф армейцы завершили во втором раунде. Киношной истории Да Косты в московском клубе не вышло — они так и не добрались до кубка. Зато нападающий, взяв годичную паузу, которую провел в чемпионате Швейцарии, получил щедрые условия в топ-клубах. Договорились в итоге с «Автомобилистом». С учетом бонусов уральский клуб предложил Да Косте около 100 миллионов рублей. Спонсор команды УГМК до введения потолка зарплат не жалел денег на известных (по меркам КХЛ) хоккеистов, в том числе легионеров. В Екатеринбурге собралась солидная банда: Да Коста, Доус, Секстон, Паре, вратарь Коварж, но обласканная деньгами команда не прошла дальше второго раунда.

С сезона-2018/19 начались метания Да Косты по клубам. Француз ценился на рынке. Руководителей не смущала блеклая игра в плей-офф. Сначала Стефаном заинтересовался «Локомотив». Результат — вылет в первом раунде от «Йокерита». Правда, сезон завершили досрочно из-за вспышки коронавируса, а Кубок Гагарина так и не разыграли. Впрочем, это слабое утешение для Да Косты, который и через год в «Ак Барсе» застрянет в финале конференции. А в решающих матчах серии с «Авангардом» Дмитрий Квартальнов выведет француза из-за состава. Тренер не враг себе и понимал, почему лучший бомбардир, снайпер и ассистент регулярки смотрел некоторые матчи с трибун. За 10 игр Да Коста забил лишь один гол, хотя выходил в первом звене и спецбригаде большинства.

Стефан Да Коста. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хандра в плей-офф дополнилась слухами (которые не совсем-то и слухи) о том, что Стефан уже тогда договорился о двухлетнем контракте с «Автомобилистом». Собственно, так и произошло: француз вернулся в Екатеринбург. Вот только уральский клуб ничего не приобрел от возвращения нападающего. В первый год «Автомобилист» проехал мимо зоны плей-офф, а сейчас умудрился пропустить во второй раунд кризисный «Металлург», ведя по ходу серии 3-2. Трек группы «Любэ» «Все опять повторяется» вполне мог быть посвящен игре Стефана в КХЛ. А ведь зарплата нападающего в текущем сезоне — нескромные 75 миллионов.

Стефан Да Коста. ХК «Автомобилист»

Неправильно считать Да Косту посредственным игроком. В регулярке француз показывал яркий и содержательный хоккей. Об этом говорит не только статистика, но и хайлайты игр и включения в хит-парады голов. В межсезонье на него сохранялся спрос от клубов-контендеров. Стефана не назовешь зависимым форвардом — скорее, наоборот, он, как центральный нападающий, объединял партнеров. Но факт остается фактом: за восемь лет в лиге француз так и не выиграл Кубок Гагарина. Шел близко, но оступался вместе с командами, в которых был лидером. Контракт одного из главных долгожителей среди легионеров КХЛ истекает 30 апреля. Если «Автомобилист» сохранит Да Косту, тогда следующий сезон станет едва ли не последним серьезным шансом исправить репутацию некубкового бойца и неудачника плей-офф.