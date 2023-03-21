Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:00

Главный легионер-неудачник в КХЛ. Французский форвард получает большие деньги, но ничего не выиграл

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стефан Да Коста.
Фото ХК «Автомобилист»
Стефан Да Коста.
Фото ХК «Автомобилист»
Стефан Да Коста.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Стефан Да Коста.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/4
Стефан Да Коста вместе с «Автомобилистом» завершил сезон в первом раунде, который год ничем особенным не проявив себя в плей-офф.

Восемь лет без кубка

«Магнитка» становится самой неприятной командой для Стефана Да Косты. Меняются составы и партнеры, сезоны и стадии плей-офф. Неизменно одно: «Металлург» выбивает француза из борьбы за Кубок Гагарина. Так произошло в 2016-м, когда машиноподобный ЦСКА Дмитрия Квартальнова остановился в шаге от победы. «Металлург» выиграл серию в седьмом матче, а Да Коста позже назовет эту игру самой разочаровывающей в карьере. Так близко к кубку француз не подбирался, притом что играл с Радуловым, Зайцевым и Сорокиным. Стефан сменил четыре команды, но мечты о победе в КХЛ так и остаются мечтами. Одного из самых высокооплачиваемых легионеров лиги небезосновательно называют ее главным неудачником.

Да Коста — француз с польскими корнями по маминой линии. Стефан увлекся хоккеем вслед за старшими братьями на родине. А когда понял, что хочет построить большую карьеру, в 17 лет переехал в США. Три сезона форвард отыграл в юниорских лигах, затем попал в NCAA — сильнейший университетский чемпионат. Так открылась дорога в НХЛ. Однако в основе «Оттавы» колоритный нападающий не задержался. Большую часть сезонов провел за фарм-клуб, а в главной лиге планеты отыграл лишь 47 матчей и набрал скромные 11 (7+4) очков. Односторонний контракт ему не предложили, а время в АХЛ форварду осточертело. Положение дел не устраивало француза — Стефан переехал в Россию, где дали шанс играть в хоккей, который близок по духу.

Стефан Да Коста.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА с 2014 года начал строительство чемпионской команды и вошел в самый успешный период российской истории клуба. С сезона-2014/15 начался подъем армейцев. Новичок КХЛ и первый француз лиги Да Коста стал системообразующим форвардом команды Квартальнова. Техничный и умный центр, который выжигал точку и дирижировал игрой пятерки, — о таком нападающем мечтали многие клубы. Значимость Да Косты для ЦСКА объясняет результативность: с 62 (30+32) очками в 46 матчах иностранец стал вторым бомбардиром после партнера по тройке — Александра Радулова. Армейцы дошли до финала конференции, но в сумасшедшей семиматчевой серии пропустили вперед СКА, позволив петербуржцам отыграться с 0-3. Через год москвичи с Да Костой вышли в финал, но не справились с «Металлургом», за который солировали Данис Зарипов и Сергей Мозякин. Француз запомнился голом с середины площадки в ворота Василия Кошечкина, но Кубок Гагарина так и не поднял над головой.

Король в регулярке — паж в плей-офф

Третий сезон в ЦСКА выдался самым противоречивым для Стефана. Француз из-за травмы пропустил часть регулярки, а плей-офф армейцы завершили во втором раунде. Киношной истории Да Косты в московском клубе не вышло — они так и не добрались до кубка. Зато нападающий, взяв годичную паузу, которую провел в чемпионате Швейцарии, получил щедрые условия в топ-клубах. Договорились в итоге с «Автомобилистом». С учетом бонусов уральский клуб предложил Да Косте около 100 миллионов рублей. Спонсор команды УГМК до введения потолка зарплат не жалел денег на известных (по меркам КХЛ) хоккеистов, в том числе легионеров. В Екатеринбурге собралась солидная банда: Да Коста, Доус, Секстон, Паре, вратарь Коварж, но обласканная деньгами команда не прошла дальше второго раунда.

Стефан Да&nbsp;Коста. «Иди отсюда, а ***!» Французский легионер КХЛ проявил акт насилия к работнику ТВ

С сезона-2018/19 начались метания Да Косты по клубам. Француз ценился на рынке. Руководителей не смущала блеклая игра в плей-офф. Сначала Стефаном заинтересовался «Локомотив». Результат — вылет в первом раунде от «Йокерита». Правда, сезон завершили досрочно из-за вспышки коронавируса, а Кубок Гагарина так и не разыграли. Впрочем, это слабое утешение для Да Косты, который и через год в «Ак Барсе» застрянет в финале конференции. А в решающих матчах серии с «Авангардом» Дмитрий Квартальнов выведет француза из-за состава. Тренер не враг себе и понимал, почему лучший бомбардир, снайпер и ассистент регулярки смотрел некоторые матчи с трибун. За 10 игр Да Коста забил лишь один гол, хотя выходил в первом звене и спецбригаде большинства.

Стефан Да Коста.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хандра в плей-офф дополнилась слухами (которые не совсем-то и слухи) о том, что Стефан уже тогда договорился о двухлетнем контракте с «Автомобилистом». Собственно, так и произошло: француз вернулся в Екатеринбург. Вот только уральский клуб ничего не приобрел от возвращения нападающего. В первый год «Автомобилист» проехал мимо зоны плей-офф, а сейчас умудрился пропустить во второй раунд кризисный «Металлург», ведя по ходу серии 3-2. Трек группы «Любэ» «Все опять повторяется» вполне мог быть посвящен игре Стефана в КХЛ. А ведь зарплата нападающего в текущем сезоне — нескромные 75 миллионов.

Стефан Да Коста.
ХК «Автомобилист»

Неправильно считать Да Косту посредственным игроком. В регулярке француз показывал яркий и содержательный хоккей. Об этом говорит не только статистика, но и хайлайты игр и включения в хит-парады голов. В межсезонье на него сохранялся спрос от клубов-контендеров. Стефана не назовешь зависимым форвардом — скорее, наоборот, он, как центральный нападающий, объединял партнеров. Но факт остается фактом: за восемь лет в лиге француз так и не выиграл Кубок Гагарина. Шел близко, но оступался вместе с командами, в которых был лидером. Контракт одного из главных долгожителей среди легионеров КХЛ истекает 30 апреля. Если «Автомобилист» сохранит Да Косту, тогда следующий сезон станет едва ли не последним серьезным шансом исправить репутацию некубкового бойца и неудачника плей-офф.

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo;. Денег — как у суперклуба, результат — неуд. Почему финансы «Автомобилиста» превращаются в пепел

Стефан Да Коста
Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
14
4
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Ларионов — о третьем поражении от СКА: «Мы так легко вниз не пойдем. Мы не утонем»
Нападающий «Торпедо» Воронин — о поражении от СКА: «Шайба не шла в ворота»
Ротенберг: «Для СКА самая важная игра — следующая»
«Торпедо» Ларионова на грани вылета: дубль Хайруллина, «сухарь» Николаева и третья победа СКА
СКА — в шаге от финала «Запада». Ларионов ничего не может сделать с командой Ротенберга
СКА обыграл «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — в шаге от финала «Запада». Ларионов ничего не может сделать с командой Ротенберга
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
2 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2 - 1
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
9.03
10.03
11.03
12.03
14.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
21.03 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
21.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости