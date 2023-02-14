«Иди отсюда, а ***!» Французский легионер КХЛ проявил акт насилия к работнику ТВ

Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста грубо прогнал оператора, снимавшего тренерскую установку во время тайм-аута.

КХЛ год за годом стремится к повышению качества трансляций. В городах обновили телевизионное оборудование — картинка высокой четкости постепенно движется к энхаэловскому уровню. Недавнее нововведение — операторы, которые появляются на льду до матчей и во время пауз. Они обеспечивают эффект присутствия и передают скрытые от глаз болельщиков моменты: тренерские установки, разговоры игроков с арбитрами, обсуждения на лавке или после выхода на лед. Эту фишку используют не на всех аренах. В большинстве городов работают по старинке и обходятся без операторов в поле. Однако Хабаровск давно приучил, что трансляции домашних матчей «Амура» — отдельный вид искусства. И многие внутренние моменты после игр разлетаются на хайлайты.

Матч «Амура» и «Автомобилиста» украсила неожиданная выходка Стефана Да Косты, которого вывел из себя оператор, подъехавший к скамейке уральцев. Нападающий отпихнул навязчивую камеру от игроков, ударив перчаткой по объективу. Для уверенности француз пояснил оператору, что ему тут не рады. «Иди отсюда, а, ***», — сказал Да Коста по-русски. Практически без акцента! И добавил после того, как поехал на вбрасывание: «Это ненормально». Стефан давно играет в России. Сменил четыре команды: ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Автомобилист». Времени, чтобы выучить язык, было достаточно. И в матче с «Амуром» Да Коста сдал экзамен по великому и могучему на отлично.

Стефан Да Коста.

С позиции игрока негодование Стефана Да Косты понять можно. Оператор ненамеренно пытался рассекретить схемы «Автомобилиста», которые моментально показали бы на мониторах, установленных на скамейке «Амура». Вот почему лавка уральцев так отреагировала на непрошенного гостя с камерой. Но бить перчаткой по объективу, конечно, — перебор. Оператор мог получить травму, если бы потерял равновесие. КХЛ должна отреагировать на выходку француза. Не хочешь, чтобы тебя снимали, просто прикрой перчаткой объектив. Получится даже забавно — а главное, никакого хамства. Стефан выбрал другой путь и получил порцию критики.

Взорвался Да Коста неспроста. «Автомобилист» проиграл «Амуру» и упустил шанс забраться на второе место Восточной конференции. Причем победный гол уральцы пропустили на 52-й минуте. Терять очки с командой, которая бьется за попадание в плей-офф, точно не входило в планы Николая Заварухина. А сам Да Коста не так результативен в последних матчах, особенно при игре в равных составах. Любопытный факт: «Автомобилист» 14-й раз подряд уступил командам «Востока». Уральцы проигрывают не только конкурентам за высокие места, но и клубам, ведущим борьбу за плей-офф. Не самая впечатляющая статистика за две недели до старта решающей части сезона.

«Амур» же забрал важные два очка и вернулся в зону плей-офф. Однако с итоговой восьмеркой «Востока» ничего не ясно. Выпал (правда, пока еще не математически) из гонки только «Барыс», который сейчас отстает от хабаровчан на восемь баллов. В борьбе, помимо «Амура», остались «Нефтехимик» и «Трактор». Нас ждет захватывающая развязка регулярки. Каждой команде осталось провести по пять матчей — и сейчас совершенно непонятно, кто успеет запрыгнуть на восьмую строчку таблицы. Тем интереснее следить за концовкой чемпионата.